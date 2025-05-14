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星展銀行領先推出外幣信託質借新台幣貸款　助客戶資金調度

▲▼星展銀行,DBS。（圖／資料照）

▲星展銀行推出外幣信託質借新台幣貸款。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

配合政府推動台灣成為亞洲資產管理中心以及放寬法規，星展銀行（台灣）推出全新的金融服務，即日起開放專業投資人客戶可透過外幣特定金錢信託受益權擔保質借新台幣貸款，可望滿足專業投資人客戶的資金調度靈活性和資產活化需求，同時支持其長期投資目標，進一步完善多元化的投資策略。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，星展銀行（台灣）在集團的佈局中具關鍵戰略地位，亦是繼新加坡後第二大的財富管理市場，透過多次在台增資與併購，並積極把握政策及法規開放的契機，帶動財富管理業務持續穩健成長，在獲准辦理高資產客戶財富管理業務後，星展將善用數位創新和亞洲網絡優勢，加速引進更多接軌國際的創新金融解決方案，提升台灣在亞洲資產管理市場之地位，全方位協助客戶實現財富增值。

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星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基指出，星展自2022年推出「自行特定金錢信託受益權擔保質借」服務以來，深受客戶肯定，今年第一季的總貸款餘額更較2024年年底的總貸款餘額大幅成長50%，專業投資人客戶數成長超過44%。觀察到專業投資人客戶普遍持有境外基金、外國債券等多元化資產，惟此類資產因其標的特性，通常不適宜頻繁交易或變現，藉由開放外幣特定金錢信託質借新臺幣貸款，以滿足客戶的多元資金需求，於變動市場中提供兼顧資金調度與資產持有的靈活解決方案。

星展致力提供多元且便捷的金融服務，在既有外幣信託質借八種外幣貸款，包括美元、加幣、澳幣、歐元、紐幣、港幣、日圓、瑞士法朗等基礎上，增加新台幣的貸款選項，客戶可以根據自身資金需求和資產配置情況，靈活選擇不同幣別的貸款，有效降低匯兌風險及成本，提升資金運用效率。

透過以外幣特定金錢信託受益權擔保質借新台幣貸款的服務，專業投資人客戶可利用其外幣特定金錢信託帳戶內的四種資產類型作為擔保品，申請新台幣貸款，這四種資產類型包括共同基金、外國債券、不具槓桿或放空效果之外國指數股票型基金以及外國股票，提供更便捷的資金調度途徑。

舉例來說，一位專業投資人客戶持有高潛力的境外基金，若預期基金價值將持續增長，但面臨短期新台幣資金需求，則可以該基金受益權作為擔保，即可獲得所需資金，同時避免因出售基金而錯失潛在收益。隨著法規放寬，專業投資人客戶除了可以借入外幣，現在亦可選擇借入新台幣，讓資金運用更具彈性。

關鍵字： 銀行金融投資新服務專業投資

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