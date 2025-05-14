網路交易盜刷直逼98％　聯卡中心教戰5招守荷包

▲信用卡。（圖／記者許凱彰攝）

記者陳瑩欣／台北報導

聯合信用卡中心（聯卡中心）今（14）日公告大數據資料顯示，網路交易的方便性同時也面臨交易偽冒詐騙等不同的威脅。同步觀察信用卡詐欺交易統計，2024年歸類於網路交易（MOTO/EC）詐欺占比達97.71%，網路交易盜刷風險將是信用卡機構與民眾共同面對的挑戰。

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聯卡中心提醒防詐五要訣：守住荷包，這樣做最安全！

面對日益猖獗的詐騙手法，聯卡中心提醒民眾牢記「防詐五要訣」：

1、不亂點：不要點擊來路不明的簡訊或社群廣告連結，尤其是假冒購物、投資、銀行通知等。

2、不亂給：不要提供信用卡資料、驗證碼、個資給陌生人或不明網站。

3、不聽話：遇到自稱客服、警察、檢察官要求操作ATM或匯款，務必冷靜求證、不要照做。

4、不貪心：不輕信高報酬投資、限時優惠、快速獲利等訊息，避免掉入詐騙陷阱。

5、再確認：接獲可疑訊息、連結或電話時，務必透過官方網站、客服專線或165反詐騙專線求證真偽。

聯卡中心指出，除了配合主管機關、銀行公會持續宣導民眾加強防詐意識外，對於提供信用卡機構之相關服務也持續進化，以期更即時達到防詐阻詐之目標：

1、雙重驗證更升級：發卡機構可於OTP（One Time Password）驗證簡訊及付款頁面增加「識別碼」，供持卡人比對點選出相符選項，以核對網站的真實性。

2、無密碼驗證新體驗：應用FIDO身分驗證結合區塊鏈技術進行無密碼驗證，與發卡機構合作提供持卡人除OTP簡訊外，增加以行動設備所支援之身分驗證方式（例如：臉部辨識、指紋或手勢等），兼具安全性及便利性。

3、異常交易即時警示：聯卡中心「交易風險警示及控管系統」提供發卡機構運用規則條件偵測異常交易，並結合使用AI機器學習之詐欺偵測模型，以近百項變數進行評分，於交易當下產生風險預測分數值，以協助發卡機構快速識別詐欺交易，一眼揪出壞交易。

4、緊急通報平台即時聯防：聯卡中心擔任詐欺通報窗口，透過電子化即時通報系統優化通報效率，結合全國共37家金融機構聯防，以發揮即時阻詐的效果。

聯合信用卡中心統計也指出，網路交易筆數從疫情前2019年僅占約四分之一，疫情期間減少面對面的接觸，占比持續呈現擴大的趨勢，2022年網路交易簽帳筆數占比已近二分之一，至2024年整體信用卡已有一半的交易為網路交易。

據聯卡中心觀察，信用卡盜刷案件有以下幾點特徵，包含短時間密集網路交易、跨境交易增加、交易產品易變現等。而信用卡被盜刷交易風險多來自跨境網路交易，犯罪集團盜刷通路尤以大眾所熟知之社交媒體、跨境電商為主，建議民眾網路交易應提高警覺。