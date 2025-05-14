ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

航港局核備高科大IGF Code基本訓練課程　南北開班加速航商綠色轉型

▲美國線本周每大箱運價多數漲1-2百美元。（圖／陽明海運提供）

▲裕民已有雙燃料船，長榮、陽明、萬海則都在建造中。(圖／陽明提供)

記者張佩芬／台北報導

為緩解航商培育我國雙燃料船船員需求，繼去年8月、今年2月航港局分別協助國立台灣海洋大學開設IGF Code基本、進階訓練課程後，今年5月航港局再次協助國立高雄科技大學開設IGF Code基本訓練課程，南部首班開訓時間為5月27日，持續加速國籍航商綠色轉型。

因應IMO規範及2050淨零排放政策，我國航商陸續訂購LNG或甲醇等雙燃料船，根據STCW公約規範，於雙燃料船服務之船員需事先完成「國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程(IGF Code)」專業訓練，包含基本訓練及進階訓練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

航港局表示，北部地區IGF Code基本訓練量能已穩定，截至今年4月底，IGF Code基本訓練培訓人數已達396人。為全面補足南北航商培育我國雙燃料船船員需求，航港局督促國立高雄科技大學首度開設IGF Code基本訓練，有助於南部船員就近上課。

航港局進一步說明，依照國立高雄科技大學IGF Code基本訓練課程規劃，上課天數3天，每班開課人數為20人，預計5月27日至5月29日正式開班，呼籲有意願參加IGF Code基本訓練課程的船員，儘早完成訓練，相關開課訊息可向高科大洽詢，聯絡電話：(07)8100888 分機 25913、25910、25914)。

關鍵字： 航港局高科大IGFCode訓練課程綠色轉型

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

霖霖私密照外流　籃籃籲「最後防線」

推薦閱讀

ETF今年第4檔下市！　00718B確定6／18終止買賣

ETF今年第4檔下市！　00718B確定6／18終止買賣

今年第4檔ETF下市確定了！櫃買中心公告，「富邦中國政策金融債券ETF（00718B）」，將於6月18日起終止櫃檯買賣。

2025-05-14 18:37
0050確認1拆4！ 　6／18後可便宜買

0050確認1拆4！ 　6／18後可便宜買

台灣史上規模最大的ETF分割作業將啟動，今(5/14)元大投信公告確認分割比例1拆4，6月10為分割前最後交易日，6月11日至6月17日暫停交易，6月18日恢復交易。

2025-05-14 18:27
不等台積電上千元！　中環賣470張持股套現4.53億元

不等台積電上千元！　中環賣470張持股套現4.53億元

權值股王台積電（2330）今（14）日在季配息拉高到5元、AI客戶輝達（NVIDIA）接到中東大單等消息激勵下股價開高走高，終場以每股999元作收，市場預期明（15）日再戰千元大關。不過中環（2323）傍晚公告賣台積電470張股票，套現逾4.53億元。

2025-05-14 18:12
前股王宏達電賣北北投17筆土地給和碩　估每股挹注4.67元

前股王宏達電賣北北投17筆土地給和碩　估每股挹注4.67元

前股王宏達電 （2498）今（14）日公告，將處分桃園及新北共計 17 筆土地，桃園 6 筆建案，總交易金額為 56.38億元，扣除持有成本與稅費後，預計處分利益為39億元。法人推估最快第3季完成認列，挹注每股4.67元。

2025-05-14 17:34
外資買超台股447億元刷今年第2！中信金買最多　航海王入列前十

外資買超台股447億元刷今年第2！中信金買最多　航海王入列前十

AI類股帶頭攻堅下，今（14）日台股開高走高，終場勁揚452.73點，以21782.87點作，突破季線21329點反壓，日線連4紅，外資再度買超447.15億元，連續9個交易日買超，台積電（2330）每股配息由4.5元調高至5元，今日強勢領軍上攻，終場收在999元，再次挑戰千元關卡，外資順勢加碼1萬7528張，居外資買超第4名個股，外資連續四天站在買方。

2025-05-14 16:51
中信金60萬股東注意！紀念品「可調光檯燈」開領　新增1貼心服務

中信金60萬股東注意！紀念品「可調光檯燈」開領　新增1貼心服務

中信金（2891）60萬股東注意！今（2025）年的股東會紀念品「護眼愛地球可調光檯燈」正式開放領取，至6月6日前可至徵求人徵求場所領取，此次同樣零股也可以領，中信金更增加一個貼心服務，在徵求時間過後至股東會召開期間，也就是6月9日至6月13日，另闢銀行16個據點也都可以前往領取。

2025-05-14 14:07
廣達Q1每股大賺5.06元　 AI伺服器營收佔比上調至7成

廣達Q1每股大賺5.06元　 AI伺服器營收佔比上調至7成

廣達（2382）今（14）日公布第1季季報，受惠AI伺服器業務快速成長，第1季稅後純益達 194.98 億元，年增超過 6 成，寫下新高紀錄，每股純益 5.06 元，廣達預期第2季的AI伺服器營收占整體伺服器比重將從60%上調至70%，全年維持3位數成長目標不變。

2025-05-14 17:18
長榮飆245元新天價！2因素股價嗨　法人：留意獲利了結賣壓

長榮飆245元新天價！2因素股價嗨　法人：留意獲利了結賣壓

長榮海運（2603）第1季繳出亮麗財報，加上中美關稅戰暫休兵，帶動今（14）日開高震盪，盤中一度攻高到245元，創歷史新高；但法人表示，股價短線漲幅大，留意獲利了結帶來的賣壓。

2025-05-14 12:52
美債2檔千億規模ETF股價垂淚　華爾街調查「避險地位堪憂」

美債2檔千億規模ETF股價垂淚　華爾街調查「避險地位堪憂」

受貿易戰驅動的經濟衰退與通膨壓力影響，美國國債作為避險資產的地位正面臨更多擔憂，基準 10 年期國債殖利率 (Yield) 預計在未來一年內將橫向波動，兩檔在台上市規模逾千億ETF連結相關標的，今（14）日股價雙雙走低。

2025-05-14 11:43
記憶體喊漲！南亞科爆20萬張大量居成交王　類股齊走揚

記憶體喊漲！南亞科爆20萬張大量居成交王　類股齊走揚

需求面轉佳，外媒報導三星已經在5月初與主要客戶洽談，達成DRAM價格調漲共識，DDR4漲幅約20%、DDR5漲幅約5%，報價調漲消息激勵今（14）日南亞科（2408）開高走高，漲幅放大9%，股價來到44.85元，開盤一個半小時成交量突破20萬張，為上市公司成交排名首位。南亞科領頭上攻，華邦（2344）漲幅達1%多，股價來到18.25元，模組廠威剛（3260），記憶體IC設計晶豪科（3006）等也助攻。

2025-05-14 10:42

讀者迴響

熱門新聞

日月光「長公主」入接班團隊！　起底是美國主持人

ETF今年第4檔下市！　00718B確定6／18終止買賣

台積電1915發重訊！將出售設備給VSMC

綜所稅申報再等等！　3投信逾7檔ETF、基金稅額出錯　　

月薪8萬、年終6個月「1原因想離職」！全場勸退

新台幣狂升　台灣3大產業成重災區

「炒匯禿鷹」曝光惡貫滿盈！　央行總裁楊金龍被誤解

台積電出售21.6億設備給VSMC　用途曝光

鄰近桃園、林口　下龜山親民價難敵限貸壓力房價跌1成

57歲退休「月領不到1萬」　她搖頭：多182萬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

【考駕照】連同座椅180°躺平 太緊張啦XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366