航港局核備高科大IGF Code基本訓練課程　南北開班加速航商綠色轉型

▲裕民已有雙燃料船，長榮、陽明、萬海則都在建造中。(圖／陽明提供)

記者張佩芬／台北報導

為緩解航商培育我國雙燃料船船員需求，繼去年8月、今年2月航港局分別協助國立台灣海洋大學開設IGF Code基本、進階訓練課程後，今年5月航港局再次協助國立高雄科技大學開設IGF Code基本訓練課程，南部首班開訓時間為5月27日，持續加速國籍航商綠色轉型。

因應IMO規範及2050淨零排放政策，我國航商陸續訂購LNG或甲醇等雙燃料船，根據STCW公約規範，於雙燃料船服務之船員需事先完成「國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程(IGF Code)」專業訓練，包含基本訓練及進階訓練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

航港局表示，北部地區IGF Code基本訓練量能已穩定，截至今年4月底，IGF Code基本訓練培訓人數已達396人。為全面補足南北航商培育我國雙燃料船船員需求，航港局督促國立高雄科技大學首度開設IGF Code基本訓練，有助於南部船員就近上課。

航港局進一步說明，依照國立高雄科技大學IGF Code基本訓練課程規劃，上課天數3天，每班開課人數為20人，預計5月27日至5月29日正式開班，呼籲有意願參加IGF Code基本訓練課程的船員，儘早完成訓練，相關開課訊息可向高科大洽詢，聯絡電話：(07)8100888 分機 25913、25910、25914)。