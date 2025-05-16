永慶房屋建構「購屋流程全保障」　交屋後也有保障可享！

▲永慶房屋推動「誠實安心認證」服務，讓民眾在網路上找房的第一時間，就能掌握物件屋況。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

購屋過程除了需要注意房屋狀況，又因涉及大筆金額，交易過程的安全特別重要。市場上更有不肖的房仲業者和投機客，意圖坑騙民眾的房產，都讓消費者購屋時擔心自身權益受損。為了提供消費者安全的購屋環境，永慶房屋建構完整的「購屋流程全保障」服務，從購屋前的屋況資訊、看屋時的房價行情、甚至交屋後出現漏水等狀況，都規劃具體的措施和保障，讓消費者在購屋的各個環節中，都能享有相對應的保障，成家之路更圓滿順遂！

屋況房價主動揭露！消費者找房安心有保障

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，當民眾展開找屋之旅時，通常最關心房屋的屋況。永慶房屋針對消費者最在意的漏水、是否為凶宅、輻射屋等屋況資訊推出「誠實安心認證」。在永慶房仲網的物件網頁上主動揭露房屋是否為凶宅、輻射屋、或是短期交易物件，讓民眾在網路上找房的第一時間，就能掌握物件屋況，讓找房安心有效率。

在房價部分，永慶房屋也提供完整的實價登錄資訊，幫助消費者掌握行情資訊。陳賜傑指出，房市上仍不時傳出不肖的房仲業者聯手投機客，透過竄改或選擇性揭露成交行情的方式，誤導消費者相信過高的房價，進而買貴房屋。因此永慶房屋提供給消費者的「誠實房價報告書」是由系統統一製作，永慶房屋經紀人員不得自行調整，確保民眾能看到完整的成交資訊。

如果永慶房屋的經紀人員未誠實提供完整成交資訊、或是配合投機客賺差價，導致消費者購售屋時受到損失，永慶房屋的「真房價保證」，將保障買方能獲得最高400萬元的賠償，賣方4倍服務費。

▲若是永慶房屋的經紀人員未遵守相關誠實服務承諾，永慶房屋「真房價保證」將保障買方能獲得最高400萬元，賣方4倍服務費的賠償。（圖／永慶房產集團提供）

除了屋況和房價資訊外，永慶房屋也推出「六大安心保障」，確保房產交易過程的安全，即使是交屋後，也享有相關保障！當消費者找到理想的房屋，展開簽約過程時，永慶房屋的「產權七審保障」和「價金履約保障」，由經紀人員、店長、代書、產調專員層層確認房屋產權安全無虞，也確保買賣雙方的付款安全。透過永慶房屋完成購屋的消費者，在約定保障期間內，發現房屋有漏水、凶宅、輻射屋、或是海砂屋等狀況，永慶房屋都有具體的保障措施。

公私協力！永慶房屋守護民眾房產安全

面對日益猖獗的不動產詐騙，永慶房屋與內政部地政司、警政署刑事警察局、雙北地政局、在地警察局、各地里長攜手，公私協力推動「地籍異動即時通」服務，共同把關民眾的房產安全。陳賜傑分享，民眾申請「地籍異動即時通」後，未來名下的房屋被移轉或被設定抵押時，便會通知所有權人，幫助民眾在第一時間阻絕房產詐騙。透過永慶房屋購售屋的消費者，申辦房產過戶時，永慶房屋會主動詢問是否協助辦理「地籍異動即時通」，讓民眾的房產安全更有保障。

陳賜傑表示，為了讓民眾享有一個安全的購屋環境，永慶房屋制定高規格且具體的誠實服務，讓消費者在購屋的各個環節，都能享有相對應的保障。永慶房屋未來也會持續優化誠實服務，帶給消費者更優質的購售屋體驗。