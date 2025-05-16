ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

永慶房屋建構「購屋流程全保障」　交屋後也有保障可享！

永慶房屋建構「購屋流程全保障」 交屋後也有保障可享！（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋推動「誠實安心認證」服務，讓民眾在網路上找房的第一時間，就能掌握物件屋況。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

購屋過程除了需要注意房屋狀況，又因涉及大筆金額，交易過程的安全特別重要。市場上更有不肖的房仲業者和投機客，意圖坑騙民眾的房產，都讓消費者購屋時擔心自身權益受損。為了提供消費者安全的購屋環境，永慶房屋建構完整的「購屋流程全保障」服務，從購屋前的屋況資訊、看屋時的房價行情、甚至交屋後出現漏水等狀況，都規劃具體的措施和保障，讓消費者在購屋的各個環節中，都能享有相對應的保障，成家之路更圓滿順遂！

屋況房價主動揭露！消費者找房安心有保障
永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，當民眾展開找屋之旅時，通常最關心房屋的屋況。永慶房屋針對消費者最在意的漏水、是否為凶宅、輻射屋等屋況資訊推出「誠實安心認證」。在永慶房仲網的物件網頁上主動揭露房屋是否為凶宅、輻射屋、或是短期交易物件，讓民眾在網路上找房的第一時間，就能掌握物件屋況，讓找房安心有效率。

在房價部分，永慶房屋也提供完整的實價登錄資訊，幫助消費者掌握行情資訊。陳賜傑指出，房市上仍不時傳出不肖的房仲業者聯手投機客，透過竄改或選擇性揭露成交行情的方式，誤導消費者相信過高的房價，進而買貴房屋。因此永慶房屋提供給消費者的「誠實房價報告書」是由系統統一製作，永慶房屋經紀人員不得自行調整，確保民眾能看到完整的成交資訊。

如果永慶房屋的經紀人員未誠實提供完整成交資訊、或是配合投機客賺差價，導致消費者購售屋時受到損失，永慶房屋的「真房價保證」，將保障買方能獲得最高400萬元的賠償，賣方4倍服務費。

永慶房屋建構「購屋流程全保障」 交屋後也有保障可享！（圖／永慶房產集團提供）

▲若是永慶房屋的經紀人員未遵守相關誠實服務承諾，永慶房屋「真房價保證」將保障買方能獲得最高400萬元，賣方4倍服務費的賠償。（圖／永慶房產集團提供）

除了屋況和房價資訊外，永慶房屋也推出「六大安心保障」，確保房產交易過程的安全，即使是交屋後，也享有相關保障！當消費者找到理想的房屋，展開簽約過程時，永慶房屋的「產權七審保障」和「價金履約保障」，由經紀人員、店長、代書、產調專員層層確認房屋產權安全無虞，也確保買賣雙方的付款安全。透過永慶房屋完成購屋的消費者，在約定保障期間內，發現房屋有漏水、凶宅、輻射屋、或是海砂屋等狀況，永慶房屋都有具體的保障措施。

公私協力！永慶房屋守護民眾房產安全
面對日益猖獗的不動產詐騙，永慶房屋與內政部地政司、警政署刑事警察局、雙北地政局、在地警察局、各地里長攜手，公私協力推動「地籍異動即時通」服務，共同把關民眾的房產安全。陳賜傑分享，民眾申請「地籍異動即時通」後，未來名下的房屋被移轉或被設定抵押時，便會通知所有權人，幫助民眾在第一時間阻絕房產詐騙。透過永慶房屋購售屋的消費者，申辦房產過戶時，永慶房屋會主動詢問是否協助辦理「地籍異動即時通」，讓民眾的房產安全更有保障。

陳賜傑表示，為了讓民眾享有一個安全的購屋環境，永慶房屋制定高規格且具體的誠實服務，讓消費者在購屋的各個環節，都能享有相對應的保障。永慶房屋未來也會持續優化誠實服務，帶給消費者更優質的購售屋體驗。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

推薦閱讀

非核家園首日供電亮黃燈　台電：免驚！供電還算足夠

非核家園首日供電亮黃燈　台電：免驚！供電還算足夠

非核家園上路首日，台電用電儀錶板在今（18）日傍晚突然亮出黃燈、供電吃緊的訊號，引發各界熱議，不過台電表示，今日白天備轉容量都在10%以上，供電充裕，官網相關燈號資訊要對照時間判讀，目前電力都還算足夠，不用擔心。

2025-05-18 18:31
怕了三星電選四倍十期　台彩端午加碼首見縮水

怕了三星電選四倍十期　台彩端午加碼首見縮水

台彩端出公益彩券端午加碼，除了加碼金額4億元較以往縮水之外，「BINGO BINGO賓果賓果」加碼項目將基本玩法的加碼移除，僅剩「猜大小」、「猜單雙」及新加入的「超級獎號」，讓彩迷熱議是否因為今年農曆春節期間瘋傳的「三星電選四倍十期」賠怕了，才讓台彩火速限縮加碼項目。

2025-05-18 16:55
黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」

黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳簽名球遭高價轉賣，媒體詢問黃仁勳的看法，黃一開始以「It's ok」回應，隨後聽到轉賣價為新台幣5000元後，他高聲向拿到簽名小物的粉絲幽默喊「嘿，這個值5000元，五五分可以嗎？（50/50 ，OK？）」引發哄堂大笑。

2025-05-18 16:27
6金控獨董行情曝光　民營「地板價」較公股高3倍

6金控獨董行情曝光　民營「地板價」較公股高3倍

6家民營金控揭露獨立董事2024年薪酬，行情多在500萬元以上1500萬元，「地板價」為350萬元，由於財政部所主導泛公股金控獨立董事採「按月固定領薪」、年薪僅約72萬元高出逾3倍以上，多名官股金控獨董私下抱怨，凍薪超過15年以上且距市場平均行情愈來愈遠，政府根本帶頭踐踏獨立董事的專業。

2025-05-18 13:45
快加油！明起汽油漲0.3元　柴油漲0.7元

快加油！明起汽油漲0.3元　柴油漲0.7元

油價連續2周降1元的好光景沒了！台灣中油公告自明（19）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.7元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升25.2元。

2025-05-18 12:04
COMPUTEX來了！半導體薪資最強　類比IC設計工程師年薪155萬

COMPUTEX來了！半導體薪資最強　類比IC設計工程師年薪155萬

2025 COMPUTEX將於5月20日登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、美超微（Super Micro）執行長梁見後等科技大佬都將進行主題演講，各界高度關注科技產業及人才最新趨勢。104人力銀行報告指出，2024年不分地區和年資，類比IC設計工程師年薪中位數155萬居科技人才之冠，半導體薪資居6大科技產業最高，以軟體工程師的工作機會最多。

2025-05-18 11:00
川普中東行輝達台積電大漲　謝金河：一箭數鵰

川普中東行輝達台積電大漲　謝金河：一箭數鵰

美國總統川普中東行收穫滿滿，財信傳媒董事長謝金河以「一箭數鵰」分析情勢，包括扭轉中東新秩序、拿到3.6兆美元協議投資，並讓特斯拉、輝達、超微（AMD）等企業獲得龐大訂單，進一步帶動台積電，讓輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳台灣行再度光芒萬丈。

2025-05-18 09:54
關稅壓力升溫　法人建議聚焦黃金、債券資產抗震配置

關稅壓力升溫　法人建議聚焦黃金、債券資產抗震配置

美國總統川普祭出高額關稅政策，對國際貿易、企業獲利與通膨預期形成多重壓力，國泰證券觀察，目前市場呈現高度「風險趨避」氛圍，波動性高的風險性資產，如成長型股票、原物料及新興市場表現相對疲弱，反觀高信評債券、公用事業與貴金屬等防禦型資產則相對穩健，因此，國泰證券針對「黃金」、「債券市場」抱持「正向」展望，建議投資人在股市波動加劇期間，可多關注具備抗震能力的資產類型，優化整體投資組合。

2025-05-18 06:05
黃仁勳「兆元宴」！仁寶沒缺席了　董座親自出席

黃仁勳「兆元宴」！仁寶沒缺席了　董座親自出席

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳傍晚與往年相同將在「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請重要台廠供應鏈，令人驚喜的是，上一次電子五哥中，唯一缺席的仁寶（2324）此次終於收到邀請，並由董事長陳瑞聰親自出席。

2025-05-17 19:02
黃仁勳兆元宴經典照再現！　7龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳兆元宴經典照再現！　7龍頭大廠老闆齊坐首排

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳傍晚與往年相同在「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請重要台廠供應鏈，飯局中場時再如同今年初一樣與台廠夥伴們一起出來大合照，重現兆元宴經典照，

2025-05-17 18:54

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」

川普「美國製造」疑削弱台灣　黃仁勳揭AI未來：台灣將繼續繁榮

連鎖飲料店老闆搶曝光！　黃仁勳「兆元宴」 親送百杯免費喝

「這4檔」交不出財報　股票恐成壁紙

黃仁勳兆元宴經典照再現！　7龍頭大廠老闆齊坐首排

核三廠員工是「恆春天龍人」　原因曝光

非核家園首日供電亮黃燈　台電：免驚！供電還算足夠

菜英文也不怕！　傳產二代靠AI賣貨到阿拉伯肯亞

黃仁勳不再推中國版Hopper晶片　原因曝

債蛙哭暈！穆迪下調美國信用評級　加重台股債券ETF跌勢

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【心快融化了】媽上班途中接老師來電嚇傻　下秒兒子奶音喊母親節快樂

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366