華紙Q1每股虧0.31元　川普關稅、匯市波動衝擊Q2訂單

▲華紙總經理陳瑞和。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

華紙（1905）今（15）日舉行法說會，公布Q1合併營收為48.3億元，年減8.6％，歸屬母公司稅後淨損為3.42億元，每股虧損0.31元。公司指出，主要是受到春節影響工作天數較短，及各廠區歲修，加上辦理庫藏股轉讓員工認列薪資費用，與終端市場買氣保守影響所致。

華紙表示，第一季適逢農曆春節，工作天數較短，且包含台灣3廠與中國鼎豐廠，皆配合春節假期同步進行大規模歲修，加上庫藏股轉讓員工認薪資費用，以及終端市場買氣保守，皆影響第一季獲利表現。

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展望後市，華紙表示，國際局勢動盪難料，全球經濟現正處於極度變動狀態下，外部環境受美國加徵進口關稅，及各國央行降息速度不如預期影響，貿易市場失衡，消費力道持續疲軟，美中對關稅議題雖獲得進展，但市場需求不確定性仍高；自關稅政策宣布以來，訂單確實受到間接影響，近日匯市大幅波動也影響外銷接單壓力；所幸各廠目前均已順利完成歲修作業，且原料價格下滑將可緩解成本壓力，對營運仍持保守謹慎態度。

華紙指出，近年度重大資本支出，包括鼎豐廠衛生紙機設置及花蓮廠高效回收生質能發電設施均已按計畫時程執行，預期相關設施完工後，對公司產品、產能規劃，及降減能源成本將有莫大助益；同時，繼續行銷綠色纖維材料產品，朝低碳方向前進，推動製程節能減碳和環境友好，完善綠色製造體系，耕耘成長動能穩健經營。