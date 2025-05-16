財富報告曝全台有錢人「達81.6萬人」！1數據專家驚：高達69％

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台灣有多少有錢人？中國信託近日發布《2025臺灣高資產客群財富報告》，揭露全台擁有可投資資產達三千萬元的人數推估達81.6萬人，較2024年成長約14％。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，45歲以下的有錢人靠「繼承、贈與」致富的比率最高，忍不住直呼「上一輩靠努力打拚，下一代靠長輩打拚。」

報告指出，台灣高資產（定義為『可投資資產達台幣三千萬元』）人士推估達到 81.6 萬人，人數較 2024 年成長約 14％。至於台灣高資產人士是如何致富的呢？何世昌表示，大部份是靠「企業經營」與「金融產品投資」，「但 45 歲以下的有錢人靠『繼承、贈與』致富的比率最高（28％）。」

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雖然不少年輕人靠繼承致富，但並非全部都是「伸手牌」，因為「45歲以下的高資產人士有26％是靠薪資和獎金致富」，他也不客氣地說：「如果您靠薪資與獎金無法致富，很可能是入錯行。」

調查也揭露富爸媽最常支援子女的項目是「買房」，有69％的人會金援，43％會協助子女做金融投資，僅29％會支援子女創業。何世昌對此頗為意外，感嘆：「這個比例低到讓我非常訝異。」他認為這代表「台灣房價真的很貴，子女必須靠父母資金奧援才有能力買房」，也透露出「比起金援子女創業，有錢人更願意鼓勵投資。」

不僅是父母主動出手，子女也會主動開口求助，根據數據，「有71％的子女在買房時會向爸媽伸手」，何世昌語帶戲謔地說：「沒有靠父母錢袋子解決不了的事，如果有，那就加上阿嬤的錢袋子！」

這份報告也揭露一個讓他摸不著頭緒的現象：「向爸媽尋求資金援助且將錢用在教育的人士裡，竟然有44％的年紀介於45～65歲，比45歲以下的青壯族群更多。」他無奈直言：「看來我肯定不是有錢人的小孩，真心看不懂啊，為何這個年齡還跟長輩要錢讀書？是出國深造嗎？」

至於財富傳承的方式，高資產人士最常選擇的是「預留動產」、「保險」、「不動產」，其中「預留動產」最簡單，「因為分錢最公平」，「保險」則具有節稅效果，而「不動產」則承載著留祖產的觀念與意義。