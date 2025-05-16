開展餐飲正式收購SALT＆STONE　持續展店拚總店數達37間

▲TGI FRIDAYS台灣代理商開展餐飲集團董事長邱泰翰。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

開展餐飲（7789）登錄興櫃後今（16）日首次召開股東會，選出新任董事5人與獨立董事4人，同時宣告正式收購加州風格美式料理SALT&STONE，其營收將於5月併入合併報表，加上自創品牌LillA也將持續擴張，下半年將集中火力於新店開幕，全集團總店數將自去年底的31間增加至37間，穩定營收、強化獲利結構。

董事長暨執行長邱泰翰表示，回顧去年下半年登錄興櫃後至今，開展真正的展開了，不僅香港營運轉虧為盈，台灣市場持續深化自有品牌發展與穩定拓展新店兩大策略，優化營運成本結構，一方面穩固代理品牌TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排的穩定營運，另一方面在自有品牌上展現強大魄力，繼3月新品牌泰勒肉鋪成立，正式邁入高端零售市場，5月初也已完成對加州輕美式料理SALT&STONE 35%股權收購並主導董事會，其營收將於5月併入合併報表，且將在取得主管機關核准後，以發行新股、股份交換的方式取得SALT&STONE 100%股權。

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邱泰翰指出，SALT&STONE去年營收年增24%、2025年至今營收年增亦超過20%，加入開展後，原團隊除持續經營現有台北101餐廳，更全心投入預計6月開幕的南港Lalaport分店，此為SALT&STONE 7年來首度展店，挹注集團資源後有望發揮綜效，將現有產品線咖啡、烘焙、披薩、義大利麵等各式料理延伸多元經營模式，提高營運動能。

此外，因應台北多家百貨商場開幕，集團更積極籌備自創品牌LillA全新店面及既有品牌擴張，全集團總店數將自2024年底的31間增加至37間，不斷擴大營收規模、精進獲利，在競爭激烈的餐飲市場，持續突破。

開展餐飲4月合併營收為1.48億元，年增6.24%；累計今年前4月合併營收為6.59億元，年增5.62%。TGI FRIDAYS台中崇德餐廳5月5日起對外試營運，首週累計來客數將近3000人，加上SALT&STONE 台北101店的加入營收計算，將對集團第二季營收注入強心針。

此外，股東會進行新任董事與獨立董事選舉，共9名董事候選人當選，董事為現任董事長暨執行長邱泰翰、營運長李宏智（沛宏有限公司代表）、康倫年（沛宏有限公司代表）、璞石資本集團合夥人劉詩亮、ALUXE亞立詩鑽石執行長游竣文；獨立董事4名包含現任日月光股控財務長董宏思、前永豐金控總經理蕭子昂、前元大創投副董事長鄧彥敦、前W HOTEL行銷公關總監暨發言人陳祖平。