強化船舶ISM稽核實戰力　CR舉辦內部稽核訓練課程

▲CR舉辦內部稽核訓練課程。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

財團法人驗船中心(CR)本月15日至16日在台北總部舉辦「國際安全管理章程(ISM CODE)內部稽查訓練課程」，課程主題聚焦於船舶安全稽核要領、案例演練等，藉由為期兩天的密集課程，使學員全面瞭解稽核概念，並藉由案例演練與講師經驗分享，強化學員實務應用，落實船舶安全管理意識，進一步減少潛在的安全缺失。

CR表示，ISM CODE為船舶安全管理及操作與防止污染提供國際標準，本次課程內容除了介紹ISM CODE條文規定外，更著重在如何實際執行稽核工作，包含船舶操作、設備維修保養及船員管理等各式狀況下的稽核流程與重點，並強調與船長、輪機長等船上人員有效溝通之重要性，以落實船上的安全管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

CR指出，為使學員在實務稽核應用上銜接順利，自今年度起課程內容中特別新增公司與船上之內部稽核要領與案例演練等主題，課堂中講師藉由案例分析探討，帶領學員逐步分析案例，並以自身經驗補充稽核中常見盲點與應對建議，更透過模擬案例演練，加強學員熟悉流程並培養獨立稽核能力，期能透過知識與經驗的傳遞，進而提升我國船舶安全。

此次課程報名踴躍，共計有萬海、中油、四維等十多家公司報名參加，本課程將於今年10月再舉辦一場次。另針對國際船舶及港口設施保全章程(ISPS CODE)，CR亦有開辦「公司保全員CSO訓練課程」歡迎航運業界踴躍報名參加，詳情可參考CR官網-訓練課程專區。