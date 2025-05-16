批賴清德「幻想」　核工專家：請政府說清楚「新核能」是什麼？

▲清華大學核子工程與科學研究所李敏教授表示，核能就是核能，請政府說清楚什麼是「新核能」。（圖／記者潘姿吟攝）



記者潘姿吟／台北報導

針對總統賴清德日前提出的「新核能」概念，清華大學核子工程與科學研究所教授李敏今（16日）在出席「2025 核融合論壇」受訪時直言，，目前所謂新核能技術多數尚未商轉，甚至連實際使用經驗都沒有。他點名小型模組化反應爐（Small Modular Reactor，SMR）技術仍過於昂貴、尚不可得，呼籲政府「不要活在夢幻中，要面對現實」。

對於台灣是否應率先導入SMR，李敏表達強烈保留：「像台灣這樣的國家，永遠不要做第一個。你要買的東西，一定是已經在其他國家成熟使用、證實穩定，不一定要用很久，但至少開始能開始安全運作了，才值得採購。目前全球尚無真正進入穩定商轉的SMR，而且還非常昂貴。這很容易想像，第一批的東西，一定比較貴，價格會很高。」

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他進一步強調，目前SMR不但無法取得，成本也極為高昂。「這不難想像，任何第一批產品一定比較貴，價格自然也會非常高。」

針對總統賴清德所提出的「新核能」政策方向，李敏語氣犀利地質疑：「請賴清德總統說清楚，你所謂的新核能到底是什麼？核能就是核能，我不知道什麼叫舊瓶裝新酒。如果你指的是核融合，那根本還不存在；如果是SMR，那目前也買不到。」

他強調，能源政策不是口號競賽，而是必須面對的現實抉擇。「未來十年，台灣該怎麼辦？這才是我們需要清楚回答的問題。」

在提到中國與俄羅斯目前的SMR進展時，李敏指出，這些技術都還處於國家主導、實驗性質的階段，並未商業化。他指出，中國有三種SMR設計版本，部署於海南島、山東石島灣等地；俄羅斯則有部署在船上的海上反應爐。「這些技術複雜、尚未驗證，台灣不應貿然跟進。」

▲517非核家園下一步？示意圖為核四。（圖／記者林挺弘攝）