SMR引資本市場關注　谷月涵：技術進度仍在初期階段

▲聚界潔能董事長谷月涵指出，核融合比核分裂更安全、無核廢料問題；而SMR雖具應用潛力但仍應謹慎評估。（圖／記者潘姿吟攝）

記者潘姿吟／台北報導

美國近日提出可協助台灣解決能源問題，並推動SMR合作，此舉也被外界解讀為潛在的外交工具。聚界潔能董事長、有「台灣先生」之稱的谷月涵表示，從長遠趨勢來看，SMR確實是一項值得台灣思考的選項，特別是對國土面積有限的島國，更具部署上的彈性。他提到，「若SMR能被設計為『離岸使用』，如：部署在船上，一次加料後可連續運作10年，用完再將整體反應器船隻送回原地處理，這樣的運用方式在安全與便利性上具備優勢，對台灣也許是更可行的路徑。」

然而，谷月涵也提醒，目前SMR技術仍處於初期發展階段。「美國目前僅拿到設計執照，離真正商轉還有一段距離。」雖然近來SMR在資本市場已有所表現，但他觀察，實際進度仍然有限。

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除了談SMR，谷月涵更希望釐清外界對「核融合」的誤解。他指出，核融合與傳統核分裂在技術本質上完全不同，兩者不能混為一談。「融合與分裂是截然不同的概念，但很多人只要聽到『核』這個字，就會害怕，這其實是因為不了解。」他說，核融合在安全性上遠優於傳統核能，也不會產生長期難以處理的核廢料。「聚界潔能所研發的技術，完全不會有輻射或核燃料洩漏等問題，這一點目前還有很多人並不清楚。」

他進一步強調，台灣完全有能力發展核融合。「我們現在就在做，不是夢想中的技術。」他補充，「台灣民眾普遍以為這種技術只能在國外進行，但事實上，聚界潔能已經投入多年，而且進展比大家想像得順利許多」