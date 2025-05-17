債蛙哭暈！穆迪下調美國信用評級　加重台股債券ETF跌勢

▲穆迪下調美國信用評級，恐加重台股債券ETF跌勢。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國際三大信評中一直堅持維持美國主權債務的最高信用評級的穆迪（Moody’s ）宣布下調美國信用評級從 Aaa 至 Aa1，展望維持穩定，穆迪指出，下調一級反映了十多年來美國政府債務和利息支付率的上升；隨著評級下調，10 年期美債殖利率一度升至 4.48%，美債價格受創。

今年以來，市場擔憂美國債務惡化，美債殖利率異常飆高，美債市場波動劇烈，債券避險功能喪失，加上穆迪此次下調美國信用評級，勢必加重台股債券ETF跌勢，根據統計，台股債券ETF二檔規模破千億元大美債20年（00679B）與國泰20年美債（00687B）今年以來股價下跌幅度都來到一成。

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根據《CNBC》報導，穆迪評等機構將美國的主權信用評等從最高級別 Aaa 下調一級至 Aa1，理由是在高利率環境下，美國聯邦政府預算赤字的融資負擔日益加重，現有債務展期成本不斷上升。

穆迪在聲明中表示，「在我們21個評級等級中，此次下調一級反映了十多年來政府債務和利息支付率的上升，這一水平明顯高於評級相似的主權國家。」

報導稱，預計降低美國信用狀況的決定將在一定程度上提高投資者為購買美債而要求的收益率，以反映更多的風險，並可能抑制持有包括股票在內的美國資產的情緒。儘管如此，所有主要信用評等機構仍繼續給予美國第二高的評等。

隨著穆迪下調美國信用評級，10 年期美國公債殖利率盤後交易中上漲3個基點，交易價4.48%， 長期債務價格的代表iShares 20+年期公債ETF在盤後交易中下跌了約 1%，追蹤美國股市基準指數的S&P 500指數SPDR S&P 500 ETF Trust下跌了0.4%。

另二家信評機構標準普爾（Standard & Poor’s）於2011年8月將美國信用評等從AAA下調至AA+，惠譽評等（Fitch Ratings）於2023年8月也將美國信用評等從AAA下調至AA+。