美債外國持有全都露！中國減持退居第3　台灣逼近3000億美元

▲中國減持美債退居第3。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美債今年以來市場波動大，市場先前傳言包括日本、中國大賣美債反制美國關稅，而根據美國財政部於當地時間16日公布2025年3月國際資本流動報告（TIC）顯示，截至3月底中國持有美國國債較上個月減少189億美元至7654億美元，退居第三，被英國取代，至於台灣持有美國國債部位連3個月增持至2978億美元，仍居第11位。

美國財政部每月公佈外國持有美國國債金額，其中日本、中國自2000 年以來為美國國債的主要持有國，過往中國一直是美國國債的最大持有國，直到在2019年被日本超越，日本在3月增持49億美元，總計持有1兆1308億美元。

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▲2025年3月國際資本流動報告（TIC）。（圖／翻攝美國財政部網站）、點圖放大

根據最新3月國際資本流動報告（TIC）顯示，日本穩居美國國債最大持有國，前十大持有者除日本外，其餘依序英國、中國、開曼群島、加拿大、盧森堡、比利時、法國、愛爾蘭、瑞士。

在3月美債前10大持有國中，與2月持有部位相較，7個國家／地區增持，2個減少，1個持平，其中減持除中國外，另一個是愛爾蘭。

至於台灣持有多少美國國債部位，隨著債券市場今年大幅波動，也深受外界關心，依據美國財政部公布數據來看，至3月底台灣持有金額達2978億美元，較上一個月增加30億美元，連3個月攀升，逼近3000億美元大關。

台灣持有美國國債部位包括台灣政府、企業或個人所持有的總金額，從數據可以作為評估台灣對美國經濟的依賴程度的指標之一。

整體來看，根據美國財政部公布的數據，3月外國對美國國債的購買連續第2個月上升，創下新高，3月海外持有的美國國債規模增加2331億美元，達到9.05兆美元。



