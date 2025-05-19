快訊／黃仁勳開獎！　輝達台灣總部落腳北士科

記者高兆麟／台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳今日在台北流行音樂中心舉行主題演講，黃仁勳也在主題演講尾聲驚喜宣布輝達台灣總部地點，黃仁勳表示，在經過和多位市長商談後，最後決定落腳北投士林，亦即北士科，並命名為NVIDIA Constellation。

▲NVIDIA執行長黃仁勳主題演講。（圖／記者湯興漢攝）

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▲黃仁勳親揭輝達台灣總部意象照。（圖／記者高兆麟攝）

黃仁勳在演講尾聲，突然表示他今天其實還有一項重大消息要宣布，且「這項產品」就停在外面，引起場內議論紛紛，接著背景螢幕突然出現一台太空船，但船體儼然就是一棟建築物，接著這艘太空船飛越宇宙來到台灣，最後停在台北101周圍，讓大家以為總部及將落腳信義區。

不過黃仁勳說，他在和很多名市長談過之後，大家都對他很友善，但他還是決定在這裡設立總部，雖然很貴，接著他就宣布，總部將落在士林北投，引起場內歡呼。

而黃仁勳宣布總部名字將取名為NVIDIA Constellation，意即NVIDIA星座，這也和影片的主題相呼應，且今日贈送的衣服，上面就是建築物圖案。

▲市場盛傳輝達台灣總部已確定落腳在北士科，位置選定在新光人壽所取得的T17、T18基地。圖為新光人壽位在北士科的T17、T18鳥瞰圖，基地方正且已完成整地，實際用地尚待輝達公告。（圖／記者湯興漢攝）

黃仁勳今日演講特別說「感謝台灣」，他表示，輝達的AI供應鏈由多家台廠協力而來，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）、日月光（3711）等公司都是得力助手。

這次演講，台北市長蔣萬安到場聆聽，黃仁勳的背板也出現「台北市政府」引發熱議。