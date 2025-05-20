3金控登黃仁勳供應鏈背板　2檔利多不漲翻黑

▲ 輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳演講點名國泰金等三檔金融股。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳，昨（19）日在台北士林北流中心演講，其身後的背板點名122個公司機構，而國泰金（2882）、中信金（2891）、玉山金（2884）等三家金控股價亦名列其中，今（20）日三檔金控均呈現以紅盤開出格局，當中表現最佳就屬國泰金漲幅逾1%，最高來到61.６元，不過中信金、玉山金盤中翻黑。

玉山銀、國泰世華銀皆指出，21日將在NVIDIA GTC Taipei活動發表合作內容。中國信託則指出，公司策略發展兩大主軸 Digital End-to-End 與 Banking Everywhere，並致力於推動智能化轉型工程，希望全面走向 Intelligent anytime，建構以人工智慧 (AI) 為引擎，持續推進中國信託永續變革，包含在「客戶體驗」、「流程效率」及「科技守護」三大領域進行突破。

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而在AI 基礎相關建置(包含NVIDIA GPU、數據與AI平台)布局上，中信目前大量運用AI科技於內部效率提升、風險控管等議題，例如研發防詐科技大幅提升阻詐效能，中國信託也持續與NVIDIA進行技術交流與合作，以提升大語言模型的運算效能，加速研發金融場景生成式 AI應用落地。

玉山金旗下玉山銀是在行員端導入「GENIE」工作助理，推出「金秘書」智能客服系統，透過針對小型專案展開AI輔助程式開發試驗，初步數據顯示專案開發速度提升近30%，而國泰金表示，近日與輝達合作，運用其技術框架訓練AI模型，並積極研議雙方更進一步深度合作。

被黃仁勳點名到三檔金控股，今日同步以紅盤開出，玉山金、中信金兩檔因股價追價力道稍嫌不足而翻黑，惟跌幅皆未達1%，而國泰金表現最為穩健，呈現震盪走高格局，漲幅擴大到1%多，最高61.6元。

