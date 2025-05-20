光寶股東會通過配息4.5元　董座：50週年為新起點「持續推變革」

▲光寶科技董事長宋明峰。（圖／光寶科提供）

記者高兆麟／綜合報導

光寶科技(2301)今日召開114年股東常會，會中通過所有相關議案。光寶113年全球合併總營收為1371億元，透過高成長、高價值業務的推動，以及全球供應鏈韌性與營運效率的持續優化，全年營業毛利率與營業利益率分別達21.6%與 9.4%；稅後淨利119億元，每股稅後盈餘(EPS)為5.21元，持續為股東創造價值。全年度現金股利配發總額達每股新台幣4.5元，展現對股東的回饋承諾。

光寶科技董事長宋明峰表示，在AI浪潮驅動產業轉型的關鍵時刻，光寶以敏捷策略強化營運韌性，透過策略性投資與併購，布局未來關鍵技術與市場。以50週年做為新的起點，持續推動變革、為股東創造長期價值。光寶相信，每個時代都有其挑戰，而光寶始終以行動實踐所深信的價值，挑戰不可能，為邁向下一個50年奠定厚實根基。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宋明峰表示，自109年起，光寶科的毛利率由17.4%，穩步攀升至2024年的21.6%；營業利益率從6.5%提升至9.4%，EPS也從4.31元成長至5.21元，轉型成果已初步顯現。在光寶邁入50周年的重要里程碑，光寶不僅回顧過往半世紀的努力，更以長遠的視角推動企業持續轉型。光寶鎖定成長型事業，即雲端及物聯網、與光電部門，設定營收比重目標達到60%；其餘的40%來自金牛事業，即資訊與消費性電子部門。成長型事業的營收貢獻從109年的49%，至113年已提升到57%，正邁向目標的事業組合占比。113年也標誌著光寶重要的轉折點，過去的精實聚焦已告一段落，在持續優化產品結構、導入數位化營運管理與AI工具、加速全球化佈局，114年將返回成長軌道。

宋明峰指出，光寶在去年成功完成兩項具戰略意義的投資與併購案，布局未來關鍵技術與拓展全球市場。這不僅強化核心競爭力，更展現光寶對長期價值的堅定承諾。光寶在113年取得日本電源大廠科索公司（COSEL）近兩成的股權，並在產品開發、製造、全球布局和業務拓展等多面向展開深度合作，共同拓展彼此在工業自動化、半導體設備、醫療、運輸、網通、新能源產業等利基型電源市場，提供客戶更完整的電源解決方案。此外，子公司光林智能LEOTEK，在113年收購了全球LED工業照明大廠Dialight的交通事業部，從北美最大交通號誌服務商，躍升至全球領先地位，整合交通號誌、與智能管理平台，提升城市基礎建設和運營效率。

宋明峰最後說，光寶憑藉電源管理的核心技術，成功擴展至資料中心等級的系統方案，推出整合AI伺服器電源、機櫃與液冷系統的完整解決方案，為光寶轉型歷程中的重要里程碑。今天正值台北國際電腦展 COMPUTEX 開展首日，光寶今年也重磅回歸COMPUTEX，展示多項最新技術成果，包括綠色資料中心、與AI-RAN等系統級解決方案，現場亦安排多場小型論壇，分享光寶在AI領域的最新應用與進展。