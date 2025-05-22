債蛙竄逃！11檔台股美債ETF刷新低　2檔人氣王長抱竟腰斬

▲美國長天期公債殖飆升，台股美債ETF股價直直落。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

美債20年期標售疲弱，殖利率飆升，台股美債ETF價格承壓，根據統計，11檔股價今（22）日全面創下掛牌以來新低，元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）兩檔人氣最高、規模均破千億台幣美債ETF股價破底慘跌逾2%，如果長期投資人，買在最高點，現在面臨長抱腰斬窘境。

而債券ETF受到美國總統川普啟動對等關稅後市場動盪以及遲未見聯準會（FED）降息，買氣明顯下滑，不敵台股ETF愈跌愈買的人氣，整體規模成長停滯，本（5）月初債券ETF市場規模首見輸台股ETF，顯示債券標榜安穩領息避險功能盡失。

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債券ETF跟ETF性質一樣，可以運用一筆小資金，投資一籃子債券標的，由於不是投資單一檔債券，降低單一債券違約，或價格波動的風險，透過股票交易的方式進行，流動性也相對高，因此債券型ETF吸引追求長期配息投資人目光。

原本市場期待聯準會降息有利債市表現，投資市場流傳一句話投資美債簡直是「送分題」的說法，但美國降息速度不如預期，加上拋售美債賣壓沈重，近期美國10年期公債殖利率來到4.6%，20、30年期美國公債殖利率走高5%，對債券而言，已從送分題變成送命題。

美債價格直直落，元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）兩檔人氣高美債ETF股價呈現破底狀況。

00679B近期資產規模2242.48億元，受益人數為35.7萬人，根據《玩股網》資料顯示，其含息報酬率為-10%，今日盤中下跌0.47元或1.87%，至24.67元，創下掛牌新低，把時間拉長，00679B股價在2020年3月9日創下54.68元高價，就呈現一路向下，股價跌幅高達5成。

無獨有偶，資產規模達1859.74億，受益人數達26.49萬人00687B今日盤中下跌0.54元或2.1%，最低25.89元，同創掛牌新低，相較2020年3月9日56.75元高價，股價同樣呈現腰斬格局。

除了00679B、00687B之外，其餘9檔至午盤前創下掛牌新低債券型ETF包括：

中信美國公債20年（00795B）盤中下跌0.57元或2.24%，最低24.87元；

群益25年美債（00764B）盤中下跌0.59元或2.22%，最低25.95元；

凱基美債25+（00779B）盤中下跌0.57元或2.13%，最低26.19元；

統一美債20年（00931B）盤中下跌0.28或2.21%，最低報12.41元；

富邦美債20年（00696B）盤中下跌0.6元或2.2%，最低報26.73元；

永豐20年美公債（00857B）盤中下跌0.49元或0.22%，最低報21.55元；

復華20年美債（00768B）盤中下跌1.07元或2.23%，最低報48.05元；

台新美A公司債20+（00942B）盤中下跌0.3元或2.25%，最低報13.02元；

大華優利美公債20（00983B）盤中下跌0.32元或2.18%，最低報14.35元。

