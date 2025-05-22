漢翔配息1.38元　今年再交18架高教機、無人機反制系統測試中

▲漢翔114年股東會。（圖／漢翔提供）



記者廖婕妤／台北報導

漢翔（2634）今（22）日召開股東會，會中通過配發每股現金股利1.38元，總經理馬萬鈞表示，今年Q1合併營收為75億元，EPS為0.25元，高教機目前共完成45架交運，儘管供應鏈斷鏈挑戰仍存，今年還是盡全力朝再交付18架目標邁進；無人機業務部分，漢翔也運用戰機的雷達技術經驗，全力投入發展「無人機反制系統」，建立自有的防禦產品，目前已進入系統測試階段。

漢翔2024全年合併營收為393.38億元，寫下歷史新高，主要是歸功於民用業務訂單回升，以及空軍機隊維保挹注；稅後淨利為21.67億元，EPS為2.3元，獲利下滑主要是因供應鏈斷鏈，以及美軍插單，導致勇鷹高教機延遲交運、認列相關罰款所致。

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馬萬鈞指出，民用業務方面，疫後供應鏈結構鬆動，面對原物料、人力等成本上漲情勢，漢翔把握機會，順利與客戶談判調價，去年民用機體與發動機相關營收佔比成長至4成，毛利也有所成長；今年Q1亦接獲總額逾85億元的新訂單，將在未來幾年挹注營收；另外，漢翔的發動機機匣業務新增設備已到位，下半年會配合客戶需求增量，產能可預期將大幅提升。

此外，漢翔也將持續拓展能源業務，今年3月正式啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，瞄準國內外用電大戶市場，打造節約且可靠的不斷電系統，並與馬來西亞縱橫集團合作，目標將電力島推廣至東南亞；4月更斬獲台電鳳林變電站高階電力設備新建工程，成為台電十年「強化電網韌性建設計畫」中的一份子，正式進軍高技術門檻的STATCOM系統建置。