歐盟、日本等都準備加入「小額免稅圍剿」　但電商估仍將持續成長

▲即使多國陸續取消對小額包裹的關稅豁免，電商市場估計仍將持續成長。（圖／桃機公司）

記者張佩芬／綜合報導

雖然小額包裹關稅豁免一直以來是全球的慣例，但是在美國揮舞大刀取消關稅豁免後，已經有愈來越多國家決定跟進，繼越南、巴西、墨西哥等之後，歐盟及日本也計劃加入「小額免稅圍剿」的行列，對此航空公司貨運部門高階認為，電商業或許會觀望與調整因應，讓原二位數成長往下修，但估計仍是持續成長的局面。

5月2日起，美國取消對中國小額包裹關稅豁免政策正式生效，所有價值不超過800美元的小額包裹都要被徵收關稅，對此，法國公共帳戶部長阿格尼斯·德蒙查蘭警告，美國近期將800美元以下小額包裹的關稅稅率提升，可能促使更多中國商品轉向歐洲市場。

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歐盟委員會早在今年2月就曾提議取消自2010年設立的150歐元小額包裹免稅門檻，以全面加強對進口包裹的管控。

最新的歐盟委員會提案草案顯示，歐盟正計劃對進入歐盟的數十億個小包裹徵收2歐元的統一費用，通過倉庫配送的包裹則將被收取50歐分的手續費。

根據統計，2024年進入歐盟市場的單價低於150歐元的小額包裹多達約46億件，其中約91%來自中國。歐盟此前曾表示，歐盟市場上危險和不合規商品的數量有所增加，歐盟零售商對不公平競爭的投訴也在增加。

另一方面日本財務省公佈一項新的草案，計劃取消1萬日元，約新台幣2076元以下進口商品的消費稅豁免政策，並於2026年起對Temu、SHEIN等平台的小額包裹加徵10%的消費稅。

調整措施包括取消消費稅豁免：2026年起對1萬日元以下商品徵收10%消費稅，但關稅維持豁免；建立平台代繳機制，要求亞馬遜、樂天等平台作為「視為供應商」代繳消費稅，並審核賣家資質；技術監管升級：海關系統將追蹤單個包裹數據，強化稅收合規性。

日本是全球第四大電商市場，據日本財務省數據，去年1萬日元以下小額包裹進口量約1.6966億件，進口值4258億日元，過去五年猛增約5倍，中國跨境電商平台Temu和Shein成為主力軍。

隨著大量低價產品湧入日本市場，日本本土零售業壓力倍增。 這一調整既是應對本土企業「不公平競爭」的呼聲，也與全球趨勢同步（如歐盟、美國收緊免稅政策）。

去年1月1日起，馬來西亞關稅局已經率先施行稅收新政，在線上銷售從國外進口到馬來西亞的低於500林吉特，約3313台幣的商品加徵10%的低價商品稅。

去年8月1日起，巴西政府對價值不超過50美元的進口商品徵收20%進口稅，此外還需疊加各州17%的商品服務流轉稅(ICMS)。

墨西哥稅務總局1月1日出台新關稅政策，對通過快遞公司進口的小額貨物徵收17%-19%的關稅，對於從沒有與墨西哥簽訂國際條約的中國等地通過快遞公司進口的商品一律徵收19%的關稅，如果通過簽有自由貿易協定USMCA（美國-墨西哥-加拿大協定）的美國和加拿大的快遞公司進口，則對50-117美元的商品徵收17%的關稅。

墨西哥稅務總局稱這將加強對來自亞洲的商品的監控，這一政策無疑會給依靠低價策略進入當地市場的中國跨境電商平台帶來強烈衝擊。

另越南在今年1月，越南就官宣了一項重要政策調整，決定自2月18日起取消對通過快遞進口的小額商品的加值稅豁免，並廢止2010年發佈的相關規定。此舉旨在確保國家稅收政策的一致性和充足性，同時鼓勵消費者選擇國產商品。

越南政府已自今年2月18日起，停止對通過快遞進口的低於100萬越南盾，約2230台幣的商品免徵加值稅。

據越南工業和貿易部稱，平均每天有400萬至500萬份小訂單通過電商平台從中國運往越南。 2023年，通過快遞服務進口的價值低於100萬越南盾的貨物總價值為27.7萬億越南盾。越南相關經濟學家表示，價值低於100萬越南盾的商品免稅造成了不平等。

航空公司貨運部門高階主管指出，各國出手主要為拉近一般零售業與電商業的成本差距，但是電商業不需要租用店鋪，用人也少，即使要付關稅，成本還是低於零售業，即使調升商品售價，還是比實體店面成本低，而且越來越多民眾習慣網上購物，電商業還是會成長的，只是成長幅度會因關稅問題放緩。

星展銀行(DBS)最新報告即指出，東南亞區域電子商務預計到2030年銷售額將從2024年的1840 億美元增長到4100億美元，在此期間的複合年增長率將達到14%。