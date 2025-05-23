賣船是本業　慧洋今年規劃賣10艘船、已賣4艘獲利約3億台幣

▲藍俊昇認為，對船公司來說，賣船就是本業。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

慧洋-KY(2637)董事長藍俊昇指出，公司有133艘船舶，有13艘新船建造中，為積極汰舊換新，公司今年已經賣出4艘舊船，獲利約3億台幣，貢獻EPS約0.3元，另有兩艘已談好買賣條件，近期就會簽約，全年預計賣出10艘。賣船被視為業外收益，但藍俊昇表示，對船公司來說，賣船就是本業。

藍俊昇表示，因為環保法規，船隻不能留到太老才賣，太老了會沒有人要，5月完成買賣合約的3艘，船齡分別為10、14與15年，一般船隻可用到25年。慧洋5月將會增加較多賣船利益。

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對於俄烏戰後重建，藍俊昇認為重建利益都是歐美國家拿走，但因市場船噸需求拉高，散裝船公司都能蒙受利益。

在紅海危機部分，藍俊昇認為如果紅海復航，對於散裝船沒什麼影響，因為散裝船原本就有缺船問題，不像貨櫃船是船噸過剩，今年第一季散裝雖然因天候與大陸景氣因素表現不好，第二季已經好轉，中小型運價都在獲利水平之上，目前是南美穀物運輸旺季，公司業績明顯好轉，公司5月業績會更好。

對於美國關稅問題，藍俊昇指出散裝船運的主要是穀物、煤炭等民生必需品，受關稅影響很小，中國不買美國穀物，到巴西買航程更長。