從黑鄉變潮城！　南港十年間中古屋交易占比增幅居冠

▲南港區近十年來交易占比明顯成長，從2.8%提升至4.0%，增幅逾四成，居北市之最。（房市示意圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團比較台北市2015年和2024年各行政區屋齡5年以上的中古屋交易量占比，發現南港區近十年來交易占比明顯成長，從2015年的2.8%提升至2024年的4.0%，增幅逾四成，居北市之最。至於十年間交易占比減幅最大的為北投區，從2015年的11.3%減少至2024年的9.3%，減幅為17.7%。

南港、信義、萬華中古屋交易占比增幅顯著！

南港區、信義區和萬華區近十年來中古屋交易占比增幅居北市前三，增幅皆超過三成。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，過往被稱作「黑鄉」的南港區，受益於2015年的東區門戶計畫、2016年的高鐵南港站的通車，再加上南港軟體園區與經貿園區開發日漸成熟，以及CITYLINK、南港LaLaport等高級商場進駐，在近十年內蓬勃發展，逐步蛻變成「潮城」。南港區的持續發展也帶動區域購屋需求，這十年間中古屋交易占比增幅高達42.2%。

而信義區增幅排行第二，陳金萍說明，近十年間信義區商業活動發展活躍、生活機能成熟，除了有信義計畫區的豪宅聚落，也有台北市房價相對實惠的吳興街、福德街等區域，住宅物件多元，受到不少購屋族群的青睞，十年來中古屋交易占比增幅為33.2%。

至於萬華區，陳金萍表示，由於萬華區是台北市開發最早的區域之一、再加上過去台北市都市計畫的向東發展，使得萬華區擁有較多屋齡高的房屋，也讓萬華區有不少價格實惠的住宅選項。而且，近年來房價高漲，想入主台北市門牌難度越來越高，使許多預算有限的小資族群把目光轉往萬華區相對親民的中古屋，十年間中古屋交易占比增幅為32.3%。

北士科發展帶動新屋交易熱 北投中古屋交易占比下滑

至於中古屋交易占比減幅最大的分別為北投區、士林區及內湖區。陳金萍指出，北投區和士林區離台北市中心距離稍遠，房價相對於北市其他區域來說較為親民實惠。但隨著市中心房價高漲、缺乏開發素地，帶動北投區和士林區等蛋白區房價跟著上漲。此外，北士科設立後，就業及當地人口日漸增多，建商也看準商機，推出小坪數的電梯大樓建案，吸引當地就業族群的目光，因此也排擠到部分屋齡較高的中古屋成交量，使這兩區中古屋交易占比皆有所減少。

至於內湖區，陳金萍說明，內湖區過去一直是房市流通性佳的區域，除了有捷運文湖線經過與內科加持，交通便利、工作機會多，同時還有四期、五期等重劃區的建案挹注，交易量非常熱絡，一直位居北市的前三交易熱區。不過，從2024年實價登錄的數據顯示，儘管內湖區中古屋交易占比仍居北市第二高，但是隨著其他行政區中古屋的交易占比增加，內湖區中古屋交易占比因而出現滑落。