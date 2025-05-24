2025首季成交議價率出爐！　台北逾12%七都之最

▲永慶房產集團比較在2024年Q2的房市高點和2025 年Q1七大都會區的成交議價率，數據顯示七大都會區的成交議價率都有擴大的趨勢。（房市示意圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

成交議價率，是指房屋交易中開價與實際成交價之間的落差，也意味著買方在交易過程中能成功爭取的議價空間，以及賣方對於價格讓步的幅度，同時也是反應買賣市場信心的指標之一。根據永慶房產集團內部數據統計，2025 Q1七大都會區的成交議價率普遍維持在10%至12%的相對高檔的水準，有五都超過10%，其餘兩都則是接近雙位數。若與房貸緊縮與信用管制實施前的2024Q2相比，七大都會區成交議價率都有擴大的趨勢。

七都成交議價率較2024Q2房市高點擴大！

據統計顯示，七都2025Q1成交議價率以台北市12.8%最高，新北市11.5%、桃園市10.1%、新竹縣市9.6%、台中市9.3%、台南市11.1%以及高雄市10.7%。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市房價基期高，高總價、高單價產品多。買盤多為高資產族群，對市場前景、經濟局勢較為敏感，出手更為謹慎。在市場轉冷、交易量下滑時，買方議價意願更強，賣方為求成交只得讓出更多空間，導致成交議價率上升，為七都之最。

若與房市高點的2024Q2相比，七大都會區成交議價率都有擴大的趨勢。陳金萍說明，房市最為熱絡的2024Q2，七都成交議價率皆降至10%以下，顯示市場買氣強勁、成交迅速，議價空間不大，七都成交議價率介於7.2%至9.9%之間。然而，隨著2024Q3陸續出現房貸緊縮、央行祭出信用管制措施，市場氛圍逐漸轉冷，賣方為求加快成交步調普遍願意稍微調整價格，議價空間拉大，使得近幾季成交議價率均維持在相對高檔。

「降價促成交」仍是市場交易關鍵

目前房市整體交易量仍低迷，市場觀望氣氛濃厚。買方普遍期待房價進一步下調，若賣方過度堅持價格，成交速度放緩，買賣雙方對於價格認知拉鋸，交易量難出現明顯增長。

陳金萍補充，觀察2025Q1全台建物買賣移轉棟數創八年同期新低，年減幅度高達22.1%，顯示市場量縮已成事實。在此背景下，「降價促成交」正是打破房市交易僵局的重要關鍵。屋主若想加速出場，應順應市場趨勢適時調整價格，否則交易量難以有效回溫，市場冷淡態勢將持續。買方則需密切關注價格變化，理性選擇進場時機。