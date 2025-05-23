台幣又要升？　上市櫃公司協會調查：6成企業估28～30元

▲「2025年川普對等關稅政策影響」調查報告，企業老闆們近6成認為兌美元匯率將升值至28～30元區間。（示意圖／取自免費圖庫photo-ac）

記者潘姿吟／台北報導

川普變變變，撼動全球經濟，台灣的出口產業面臨「匯率」與「關稅」兩大壓力。上市櫃公司協會今（23）日公布的「2025年川普對等關稅政策影響」調查報告，企業老闆們預期未來一年新台幣會持續升值，近6成認為兌美元匯率將升值至28～30元區間，有25.3%看壞至升至25～28元。

報告指出，97.8%企業認為美方可能要求台灣配合對等關稅，促使新台幣升值，使匯率議題成為台美貿易談判核心焦點。企業擔憂台幣升值將削弱產品價格優勢，進一步壓縮獲利空間。

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面對「匯率」與「關稅」的雙重挑戰，逾8成企業已展開因應措施。在應對匯率的部分：受訪企業避險策略依序為：降低美元部位、分散市場、提高產品價值、採用即期與遠期外匯、出貨與報價調整、應收與應付貨款財務操作，以及與客戶反映售價等。

政治大學國關中心兼任研究員陳德昇及華信統領企管總經理袁明仁補充建議，企業可採取分散市場及市場多元化、提升產品附加價值，提高產品的話語權及定價權，投資AI、機器人等自動化、管理匯率風險及採取因應關稅對策；政府則應積極談判降低關稅、提供財政支持並強化區域貿易合作。

▲上市櫃公司協會今（23）日公布的「2025年川普對等關稅政策影響」調查報告中，企業對川普「對等關稅」企業破解「匯率」及「關稅」採取的因應對策。（圖／記者潘姿吟攝）