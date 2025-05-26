法人：美元貶值、運價難超越1Q、高關稅壓低貨量　貨櫃船運恐衰退

▲因美元貶值、關稅加高，有法人認為貨櫃船運恐出現衰退現象。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

國內長期追蹤貨櫃船運的一家法人分析，美元貶值造成貨櫃船公司匯兌損失，另包含所有主要航線的SCFI貨櫃運價指數估計很難超越今年首季平均數，加上美國走向高關稅影響市場貨量，今年第二、第三季貨櫃船公司業績恐將出現衰退現象。對此陽明海運前董事長謝志堅表示，匯率是個問題，關稅部分估計第三季有望塵埃落定，讓貨量回升。

法人分析，海運採用美元計價，美元兌新台幣貶值，會衝擊船運毛利率及造成匯兌損失； 4月美元貶值1.165元，5月截至22日貶值2.075元，貨櫃船公司5月受美元貶值衝擊更大。

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另上海貨櫃運價指數SCFI貨櫃運價指數今年首季平均數是1825點，遠高於5月16日的1479點(5月12日美中達成降關稅協議，激勵16日SCFI大漲)，2Q截至5月22日指均數是1380點，SCFI漲勢主要由美國線帶動，而美國線佔SCFI比重為27.5%，因此，若僅依賴美國線而要將SCFI自1479點，推升到1Q高點2505點，則美國線運價必須上漲252%，困難度很高。



美國給各國關稅的90天寬限期過後，關稅勢必再度升高，貨櫃航運3Q僅能保守看待。全球各國(中國除外)寬限期從4月9日~7月7，中國寬限期從5月14日~8月11日，目前僅有英國與美國，在5月8日(寬限期第30天)達成協議；美國財政部長5月18日表示，貿易談判缺乏善意與未採取行動的國家，關稅將回到4月2日宣布的稅率。

這家法人認為，很明顯，寬限期內，會有很多國家無法達成關稅協議，屆時，寬限期一過，關稅大戰勢必再起，3Q貨櫃運量將受嚴重衝擊。



實際上貨櫃船公司多數已經是連兩季獲利下滑，第二季本業及業外，估計都將低於第一季，同時，3Q關稅寬限期過後，關稅回升，東西更貴，貨櫃運量保守看待。洛杉磯港執行董事Gene Seroka本月19日曾指出：「將不會在洛杉磯港看到大量的貨物」，「亞洲前往洛杉磯港的貨櫃預訂量預期會小幅增加，但不到讓我們措手不及的程度。」

美國2024年對英國貿易順差119億美元，美國對英國課徵10%關稅，英國將宣布購買100億美元美國波音飛機，英方讓美國擁有對中國在英投資的實質審查權。美國賺英國的錢，仍有關稅及相關要求，其他賺美國錢的國家，待遇條件恐怕很差。

目前美國對外宣稱，已有超過100個國家等待與美國協議，估計很難在今年內全數達成協議，即使最終克服萬難，完成所有的關稅協議，包括最困難的美國與中國協議，但只要敲定後的協議關稅依然高於過去的正常水準，全球貿易量就依然會受到影響，僅是程度的差異。

另從英國的例子來看，關稅稅率勢必都會比寬限期高，無論達成協議與否，關稅稅率都會高於寬限期，寬限期過後，東西都會變貴很多，造成3Q貨量的萎縮。

美元兌新台幣過去呈現長期升值，有利於推升台灣貨櫃航運業的營收及毛利率，同時，帶給台灣貨櫃航運產業匯兌利益。但2Q美元兌新台幣出現明顯的貶值，同時，目前正處於對等關稅90天寬限期的談判中，美國已經強力警告所有的國家不能操縱匯率，更不允許透過本國貨幣貶值來應對關稅效果；因此，可以合理預期，未來一段很長的時間內，美元持續升值的機會是相當高的，而這將持續衝擊台灣的貨櫃航運產業。

謝志堅認為，匯率確實是眼前的問題，現在要看美元會弱到何時。關稅問題他持較樂觀看法，消費者需要商品，估計7月7日與8月11日各國與中國和美國的關稅寬限期屆滿時，後續關稅怎麼走會塵埃落定，中國將解決芬太尼問題以取得美國對其降低關稅，如果中國無法獲得降低關稅，各國企業就會在東南亞等其他國家積極擴產，第三季的貨量也有望獲得回升。