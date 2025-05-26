西門子宣布收購Excellicon　為EDA設計導入先進解決方案

▲西門子（Siemens）。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／綜合報導

西門子數位工業軟體今日宣布，收購 Excellicon 公司，將其用於開發、驗證及管理時序約束的領先軟體整合到西門子 EDA 的產品組合。

西門子表示，此次收購將協助公司提供實施和驗證流程領域的創新方法，使SoC設計人員能夠改善功耗、效能與面積（PPA）表現，加快設計速度，強化功能約束與結構約束的正確性，提升生產效率，並彌補當前工作流程中的缺口。



隨著設計複雜度的不斷提升，SoC的設計也在發生快速變革，工程師對於時序約束的管理需要貫穿整個設計流程，以滿足 PPA 及產品快速上市等要求。



西門子數位工業軟體西門子 EDA 執行長 Mike Ellow 表示：「有效的時序約束管理對於 SoC 的成功設計至關重要。Excellicon 的約束驗證與管理解決方案不僅能強化西門子現有 EDA 產品組合，更可以透過與 Questa、Tessent、Aprisa 及 PowerPro 等西門子 EDA 產品的協作，將我們的產品組合擴展到關鍵的市場領域。」



Excellicon 完善且經過市場檢驗的產品組合涵蓋時序約束創建、編譯、驗證、形式驗證及管理的全流程，並採用多模式方法將早期設計概念與物理實現相連接，為最佳化的布局規劃及時序的分區方案提供洞察。Excellicon 的時序約束驗證與管理技術與西門子解決方案的整合，將進一步強化實施與驗證流程。



Excellicon 執行長 Himanshu Bhatnagar 表示：「我們非常高興能夠加入西門子，將我們在時序約束管理領域的知識與專業技術帶給更廣泛的西門子 EDA 社群。我們的合作將打造更全面的流程管理，賦能客戶將強大的創新成果更快推向市場，克服日益複雜的 IC 挑戰。」



Excellicon 於 2009 年在美國拉古納山成立，專注於開發數位設計與驗證工作流程中的時序約束工具。此次收購預計將在幾週內完成，具體交易條款尚未揭露。