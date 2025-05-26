康和證股東會通過配息0.225元、配股1元　合計1.1225股利

▲康和證今召開股東會，通過1.1225股利。（圖／康和證提供）

記者巫彩蓮／台北報導

康和證券（6016）於今（26）日召開股東常會，通過2024年度財報及盈餘分配案，2024年康和證券合併稅後淨利為10.98億元，每股稅後盈餘（EPS） 1.75元；並配發0.225元現金股利與1元股票股利，合計股利達1.225元。

康和證券經紀業務以創新為核心策略，研發電子交易系統提高運算速度，高頻交易系統「Combo」自2022 年上線以來獲客戶好評且持續優化功能，至2024年交易量快速成長至958億；領先同業推出的「飆賺」系統逐年進化更新改版，大幅縮減客戶下單交易流程與時間，使用「飆賺5.0」下單客戶2024年成交量超過 1,100億；分戶帳「卡好通」也廣受客戶肯定。

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在承銷業務方面，近年來 AI 產業發酵、ESG 議題崛起，均使其相關供應產業蓬勃發展。此外，利基產業，如文創、生醫等亦不可忽視，承銷業務開拓亦朝產業發展趨勢尋求質優案件開發，國內簽約之 IPO 主辦案件火星（7731）、擷發（7796）、微電能源（6883）、野獸國（6995）及巨興醫學，均具備前述特質。

2025年會是充滿挑戰與機會的一年，營運將聚焦於數位金融與ESG等面向，致力打造未來需求的數位金融環境，提供極致的資本市場投資服務，以打造幸福、追求共好為集團發展願景，ESG 已成為康和證券永續發展之重中之重，以「環境永續」、「顧客價值」、「幸福職場」、「社會共榮」、「公司治理」等五大目標做為永續發展策略，發揮整合集團資源，協助客戶作出最完善的理財規劃。

