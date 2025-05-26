證交所攜手昕奇雲端攜手辦理F2SU Asia IPO Synergy Asia　展現資本市場新藍圖

▲台灣證交所。（圖／記者李瑞瑾攝)

記者巫彩蓮／台北報導

證交所與昕奇雲端於共同主辦「F2SU Asia IPO Synergy Asia」，吸引來自國內外的創新企業、投資人與媒體參與，展現臺灣資本市場的國際吸引力與證交所全方位支持企業成長的能力。證交所林修銘董事長於會中提到，全球創新科技與新經濟蓬勃發展，企業成長與資本市場角色隨之轉型，證交所打造的創新板，以靈活標準與專業創新審查，協助具國際視野與潛力企業進入資本市場，提升關注度與募資能力，創新，讓未來顯現，登板，讓世界看見。

國家發展委員會產業發展處處長蕭振榮則說明，國發會不論在籌資、人才引進或協助企業海外拓展方面，都對創新產業注入了豐沛資源。在各方的協作與努力下，臺灣的創新生態系預期將會更加蓬勃發展。

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玩美移動創辦人張華禎分享赴美上市的實務經驗，她有感於證交所近年來對高潛力、高成長性產業的態度轉變與積極扶持，同時分析來臺掛牌的多項優勢。AppWorks董事長暨合夥人林之晨指出，臺灣除了具備深厚的電子硬體實力與完整的供應鏈，其資本市場更擁有高周轉率、高股價淨值比及高外資持股等特點，這些優勢使臺灣成為企業上市的首選地。兩位講者皆高度肯定台灣資本市場的潛力與表現。

截至2025年4月底，台灣資本市場總市值達65.09兆元，日均成交金額達3,083億元，顯示市場活絡且具國際地位。值得一提的是，台灣資本市場2025年3月的股價淨值比為2.19，比起日本1.84、韓國0.84、香港1.31及新加坡1.29表現更加亮眼，而臺灣創新板股價淨值比更是高達3.95，突顯臺灣投資人對成長型企業具有高度期待與信心，也證明了創新板能有效反映企業潛在價值，是企業資本布局的首選平臺。綜觀市值規模與交易活絡度，臺灣在全球市場中具備穩健地位，並在亞洲鄰近市場中展現估值優勢。



