洛杉磯港估未來三周貨量不如去年　業界看會逐周增、後市難判斷

▲洛杉磯港估計未來三周貨量不如去年同期。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

雖然美國給了中國商品90天關稅寬限期，但是洛杉磯港估計未來三周貨櫃進口量會低於去年同期，有法人今(26)日出報告指出，美國對中國課徵30%關稅，商品價格明顯變貴，市場期待的搶運潮貨量，明顯低於去年同期水準。台驊創辦人顏益財認為，在寬限期內美國進口櫃量會逐周增高，後市則很難判斷，主要看美國政策。

攬貨公司資深高階則指出，貨量正在逐步加高，運價主要要看船公司把船拉回來的速度， 如果依照目前減班、併班、滑班不變， 美國線6月起的運價就會漲很高，反之，如果回美國線的船多，加班船也多，運價就會下修，不過船公司的機動性是很強的，哪邊有錢賺哪邊去。

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另去年同期貨量高，主要是因為當時美國東岸有罷工可能，這次關稅寬限期內初期會有原本壓在倉庫的貨搶著出，但因仍有30%關稅，後續出貨力道有待觀察，且因寬限期僅有90天，不可能持續出貨，除非到期前關稅問題已經解決。

根據洛杉磯港做的統計，本周(第22周，5/25-31日)到港貨櫃船15艘， 預計櫃量為64,565箱(20呎櫃)，月減37.25%、年減29.73%；第23周16艘船到港，櫃量95,756箱，月增48.39%、年減3.19%；第24周16艘船到港，櫃量95,735箱，月減0.02%、年減18.09%。

洛杉磯港執行董事Gene Seroka表示，「將不會在洛杉磯港看到大量的貨物」。法人分析，依據洛杉磯港的預計，市場對於搶運潮的期待似乎過高，恐將落空。5月16日SCFI貨櫃運價指數上漲10.0%(美西線+31.7%；美東線+22.0%)；5月23日SCFI貨櫃運價指數上漲 7.2%(美西線 + 6.0%；美東線+5.3%)。



法人認為，先前中國港口貨櫃船明顯偏少，因此，推升貨櫃運價；但隨著船舶不斷回到中國港口，美國線運價漲勢很可能就會反轉。