漢來美食看準台南餐飲商機　旗下小金雞第7店進駐誠品生活

▲漢來美食小金雞「漢來上海湯包」。（圖／漢來美食提供）

記者廖婕妤／台北報導

漢來美食（1268）看準台南南區住宅成長與觀光人潮雙重優勢，旗下小金雞「漢來上海湯包」將進駐誠品生活台南，為台南第2間、全台第7間分店，新據點鄰近安平觀光圈，具備在地生活與國際旅遊流量的雙引擎動能，看好南區將成為台南下一個餐飲品牌熱區，積極佈局卡位。

漢來美食表示，漢來上海湯包持續深耕台南市場，繼2018年進駐南紡購物中心後，今年5月再拓新點，插旗誠品生活台南；品牌目前已於台中、桃園、高雄、新竹等縣市設有據點，營運穩健成長，被譽為漢來美食旗下表現最亮眼的小金雞。

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漢來美食指出，第二季是餐飲業的淡季，但漢來上海湯包除了將在誠品生活台南開出在地的第2家分店外，今年下半年也將在南港lala port、台中漢神洲際購物中心及台北統一時代百貨陸續開出新店。

漢來美食也說，漢來上海湯包在高雄漢來大飯店紮下堅實的根基，被許多日本客人讚譽其美味媲美鼎泰豐，歷經全台8年的展店經營，如今已經走出自己的品牌風格，口味及服務深獲消費者青睞，在Q1營收表現上，也較去年同期成長。

此外，5月下旬端午節，今年漢來美食旗下品牌餐廳也推出多款粽子組合，看準現在消費者兼重養生及美味，又喜求新求變，除了翠園及名人坊推出粵式裹蒸粽，還有漢來蔬食的素粽、紅陶上海湯包年年熱賣的八寶狀元粽，和糕餅小舖用進口野生藍莓及本土剝皮辣椒製作出口感、創意十足的麵包粽等，總銷售目標訂在16,000組，營收預計上看1,600萬元，較去年成長近1成，銷售數量堪稱餐飲飯店業數一數二。

漢來美食今年Q1合併營收為17.35億元，季增15.42%、年增3.34%；稅後淨利為1.85億元，季增89.56%、年減7.27%，EPS為4.39元。