徐旭東感冒未出席裕民股東會 獨子徐國安主持處女秀

裕民航運（2606）今（27）日召開股東會，由於董事長徐旭東感冒，因此由副董事長徐國安主持，這也是他首度主持股東會，並用英文致詞；他在致詞時表示，今年仍充滿變數及挑戰，但裕民航運提早準備，並會一一克服，將持續投資環保船舶，提高船隊效率。

日本化工巨頭傳斷供先進封裝材料 6檔特化股直衝漲停

市場傳出日本化工巨頭日本旭化成擬斷供先進封裝材料PSPI感光材料，帶動台股特化族群股票大漲，帶動台股特化族群股票大漲，包括永光（1711）、中華化（1727）、三晃（1721）、元禎（1725）、日勝化（1735）、永純（4711）6檔直衝漲停。

旺旺保股東會通過配息1.5元 洪吉雄續任董座

旺旺保（2816）今（27）日召開股東會通過113年度財報及每股配發1.5元現金股利，並完成6席一般董事與3席獨立董事改選案，會後隨即召開董事會，確定現任董事長洪吉雄獲得續任。

裕民配息3.2元 總座看下半年會好「散裝航運會有驚奇」

裕民航運（2606）今（27）日召開股東會，會中通過每股配發3.2元現金股利，並完成董事改選；總經理王書吉表示，下半年局勢會開始好，現在主要受到美國關稅影響，大家信心比較不夠強，但基本面還是很好，今年可能不比去年好，但散裝航運是有驚奇出來，原則上認為應該能夠面對困境。

裕隆股東會今登場 董座嚴陳莉蓮：明年為三菱供車出口紐澳市場

汽車大廠裕隆（2201）今日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮也在致詞時表示，裕隆致力在新能源車事業，也與策略夥伴合作爭取電動車外銷代工訂單，目標明年就可供車給日本三菱汽車出口到澳洲及紐西蘭市場。

關稅帝君之亂 法人建議：AI長期成長態勢明確

美國總統川普再度挑起貿易戰升級擔憂影響，因川普警告蘋果、三星等智慧手機大廠若不將生產線遷回美國，將面臨25%關稅，同時表示美國與歐盟的貿易談判「毫無進展」，預計6月1日起對歐盟加徵50%關稅，統一台股增長主動式ETF（00981A）基金經理人陳釧瑤表示，雖然各國關稅政策不確定性及經濟衰退風險上升，使全球企業加強控制營運成本，但對AI及自動化的投資卻未停下腳步，甚至呈現加速，顯示企業認同AI長期發展趨勢確立。

徐國安首次主持裕民股東會 面對不安現況8個月前增加長約數

裕民航運(2606)董事長徐旭東因為感冒缺席今(27)日股東會，由副董事長徐國安主持股東會，徐國安以英文致詞，現場做即席翻譯。他表示，今年是重大不安時刻，裕民能面對，也會越來越好，公司8個月前開始增加長期客戶合約確保穩定獲利、保留現金存量、持續船隊現代化與智能、環保船隊。

資產股兩樣情！士林3寶列處置股全翻黑 台火連拉4根漲停

資產股題材輪動，「士林3寶」概念股列處置股後集體熄火，新紡（1419）、土紙（1903）今（27）日盤中跌逾7%，士電（1503）也跟著翻黑跌逾1%，台火（9902）盤中漲停，為連續4個交易日亮燈。

台積電跌5元至971 台股跌44點後平盤震盪

美股26日因陣亡將士紀念日而休市一天，台股今（27）日開低盤，指數走跌，下挫逾40點，雖指數後一度翻紅，多在平盤上下游走，台積電（2330）下跌5元至971元。

不用再苦苦等待！富蘭克林華美首創基金贖回快速入帳 5/26起生效

基金賣掉不用再苦苦等何時可以入帳！ 富蘭克林華美投信宣布即日起，旗下7檔境外基金贖回款項只要在投資生效後3個營業日（T+3、T指贖回基金當天）就可以拿回投資款，一改過往最長要等到7個工作天，資金贖回快速入帳。