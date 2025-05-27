台積電跌11元至965　台股跌200點收21356

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（27日）開低走低，加權指數終場大跌200.03點，以21336.54點作收，跌幅0.93％，成交量3116.39億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌44.92點開出，指數開低走低，盤中最高達21558.47點，最低21310.0點，終場收在21336.54點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌11元來到965元，跌幅1.13％；鴻海（2317）下跌1元至152元；聯發科（2454）維持平盤至1280元；廣達（2382）上漲0.5元來到266元；長榮（2603）維持平盤至253元。
今天漲幅前5名個股為日勝化（1735）上漲1.65元，漲幅10％；永光（1711）上漲1.85元，漲幅9.97％；神州-DR（910861）上漲0.5元，漲幅9.96％；中華化（1727）上漲2.45元，漲幅9.94％；三晃（1721）上漲1.25元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為士紙（1903）下跌7.1元，跌幅9.9％；興泰（1235）下跌8.5元，跌幅9.9％；聯策（6658）下跌8.4元，跌幅9.6％；新紡（1419）下跌6.7元，跌幅8.2％；天二科技（6834）下跌2.5元，跌幅6.76％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|日勝化（1735）
|18.15
|▲1.65
|▲10.0％
|永光（1711）
|20.4
|▲1.85
|▲9.97％
|神州-DR（910861）
|5.52
|▲0.5
|▲9.96％
|中華化（1727）
|27.1
|▲2.45
|▲9.94％
|三晃（1721）
|13.85
|▲1.25
|▲9.92％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|士紙（1903）
|64.6
|▼7.1
|▼9.9％
|興泰（1235）
|77.4
|▼8.5
|▼9.9％
|聯策（6658）
|79.1
|▼8.4
|▼9.6％
|新紡（1419）
|75.0
|▼6.7
|▼8.2％
|天二科技（6834）
|34.5
|▼2.5
|▼6.76％
資料來源：證交所
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