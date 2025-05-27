台積電跌11元至965　台股跌200點收21356

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（27日）開低走低，加權指數終場大跌200.03點，以21336.54點作收，跌幅0.93％，成交量3116.39億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌44.92點開出，指數開低走低，盤中最高達21558.47點，最低21310.0點，終場收在21336.54點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌11元來到965元，跌幅1.13％；鴻海（2317）下跌1元至152元；聯發科（2454）維持平盤至1280元；廣達（2382）上漲0.5元來到266元；長榮（2603）維持平盤至253元。

今天漲幅前5名個股為日勝化（1735）上漲1.65元，漲幅10％；永光（1711）上漲1.85元，漲幅9.97％；神州-DR（910861）上漲0.5元，漲幅9.96％；中華化（1727）上漲2.45元，漲幅9.94％；三晃（1721）上漲1.25元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為士紙（1903）下跌7.1元，跌幅9.9％；興泰（1235）下跌8.5元，跌幅9.9％；聯策（6658）下跌8.4元，跌幅9.6％；新紡（1419）下跌6.7元，跌幅8.2％；天二科技（6834）下跌2.5元，跌幅6.76％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 日勝化（1735） 18.15 ▲1.65 ▲10.0％ 永光（1711） 20.4 ▲1.85 ▲9.97％ 神州-DR（910861） 5.52 ▲0.5 ▲9.96％ 中華化（1727） 27.1 ▲2.45 ▲9.94％ 三晃（1721） 13.85 ▲1.25 ▲9.92％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 士紙（1903） 64.6 ▼7.1 ▼9.9％ 興泰（1235） 77.4 ▼8.5 ▼9.9％ 聯策（6658） 79.1 ▼8.4 ▼9.6％ 新紡（1419） 75.0 ▼6.7 ▼8.2％ 天二科技（6834） 34.5 ▼2.5 ▼6.76％

資料來源：證交所