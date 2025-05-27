凱基銀行推出「安心購Trust Buy」　打造新遞延支付方式

▲凱基銀行推出「安心購Trust Buy」，協助商家保障消費者權益，提升整合支付功能。（圖／凱基銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國人健康意識高漲，運動健身及美容保健的需求已成生活日常，民眾在購買課程或方案時，常會搭配業者的優惠活動預先繳費，但也不免擔心若業者經營不善倒閉，預繳的費用求償無門。凱基銀行以客戶的需求為中心，積極推動創新金融服務，為避免此情況發生，推出業界首創的「安心購Trust Buy」，提供合作商家創新的交易核銷機制，消費者可預先付款，款項不會一次給付給商家，而是以遞延支付的方式，完成服務時再撥款。

凱基銀行表示，為保障消費者權益，以往商家在預售課程或服務時，須提供履約保證或設立信託專戶以保障消費者權益，但其成本及門檻較高，大多數中小型企業難以負擔，因此商家倒閉，消費者求助無門的情形屢屢發生。此次，凱基銀行透過數位創新，推出業界首創「安心購Trust Buy」，合作商家可免擔保品、免設立信託戶及免額外申請費用，即可取得符合政府規範之交易核銷機制。在此機制下，消費者交易獲得保障並享有價格優惠外，商家也可利用此模組，設計彈性靈活的促銷方案，提升市場競爭力，吸引更多新客戶。

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凱基銀行進一步說明，舉例來說，消費者張先生，看到社區附近健身房有一個10堂課促銷方案，但又擔心如果一次把課程費用付清，萬一健身房經營不善倒閉。不過，健身房若使用凱基銀行提供的「安心購Trust Buy」機制，消費者款項會由凱基銀行先代為保管，張先生每上完一堂課，並以手機進行核銷後，凱基銀行即會撥款給健身房。另未履約的課程只要在時效內，皆可獲得合理的退費，購買的課程核銷狀況，也都可透過QR Code隨時查詢，消費者安心並獲得保障外，健身房也因為導入 「安心購Trust Buy」獲得更多新客戶的支持。

凱基銀行「安心購Trust Buy」為業界首創的交易核銷機制並取得智慧財產權專利認證，尤其適用於健身房、美容業、教育機構等提供課程或服務的商業模式，目前已正式導入健身、美容等產業，均獲得正面肯定，其合作健身房也有近百位自由教練使用，大幅提升消費者信與購買意願。此外，凱基銀行也憑藉長期深耕的便捷友善數位支付服務，提供支援線上、線上或APP等多型態銷售管道，為商家提供全方位的線上金流整合，提升競爭優勢，創造雙贏。

值得一提，消費者於加入凱基銀行「安心購Trust Buy」機制的特店消費，可安心享有3大好處，包括消費者交易有保障不用擔心商家倒閉，預繳的費用求償無門，二是可安心參與商家推出的一次付款行銷優惠活動，享價格優惠亦可立即享受服務。另外，透過商家及銀行資訊同步，消費者可隨時查詢使用紀錄與剩餘次數，提升交易資訊透明度與信任感，保障雙方權益。

