ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

凱基銀行推出「安心購Trust Buy」　打造新遞延支付方式

▲▼ 凱基銀行推出「安心購Trust Buy」。（圖／凱基銀提供）

▲凱基銀行推出「安心購Trust Buy」，協助商家保障消費者權益，提升整合支付功能。（圖／凱基銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國人健康意識高漲，運動健身及美容保健的需求已成生活日常，民眾在購買課程或方案時，常會搭配業者的優惠活動預先繳費，但也不免擔心若業者經營不善倒閉，預繳的費用求償無門。凱基銀行以客戶的需求為中心，積極推動創新金融服務，為避免此情況發生，推出業界首創的「安心購Trust Buy」，提供合作商家創新的交易核銷機制，消費者可預先付款，款項不會一次給付給商家，而是以遞延支付的方式，完成服務時再撥款。

凱基銀行表示，為保障消費者權益，以往商家在預售課程或服務時，須提供履約保證或設立信託專戶以保障消費者權益，但其成本及門檻較高，大多數中小型企業難以負擔，因此商家倒閉，消費者求助無門的情形屢屢發生。此次，凱基銀行透過數位創新，推出業界首創「安心購Trust Buy」，合作商家可免擔保品、免設立信託戶及免額外申請費用，即可取得符合政府規範之交易核銷機制。在此機制下，消費者交易獲得保障並享有價格優惠外，商家也可利用此模組，設計彈性靈活的促銷方案，提升市場競爭力，吸引更多新客戶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

凱基銀行進一步說明，舉例來說，消費者張先生，看到社區附近健身房有一個10堂課促銷方案，但又擔心如果一次把課程費用付清，萬一健身房經營不善倒閉。不過，健身房若使用凱基銀行提供的「安心購Trust Buy」機制，消費者款項會由凱基銀行先代為保管，張先生每上完一堂課，並以手機進行核銷後，凱基銀行即會撥款給健身房。另未履約的課程只要在時效內，皆可獲得合理的退費，購買的課程核銷狀況，也都可透過QR Code隨時查詢，消費者安心並獲得保障外，健身房也因為導入 「安心購Trust Buy」獲得更多新客戶的支持。

凱基銀行「安心購Trust Buy」為業界首創的交易核銷機制並取得智慧財產權專利認證，尤其適用於健身房、美容業、教育機構等提供課程或服務的商業模式，目前已正式導入健身、美容等產業，均獲得正面肯定，其合作健身房也有近百位自由教練使用，大幅提升消費者信與購買意願。此外，凱基銀行也憑藉長期深耕的便捷友善數位支付服務，提供支援線上、線上或APP等多型態銷售管道，為商家提供全方位的線上金流整合，提升競爭優勢，創造雙贏。

值得一提，消費者於加入凱基銀行「安心購Trust Buy」機制的特店消費，可安心享有3大好處，包括消費者交易有保障不用擔心商家倒閉，預繳的費用求償無門，二是可安心參與商家推出的一次付款行銷優惠活動，享價格優惠亦可立即享受服務。另外，透過商家及銀行資訊同步，消費者可隨時查詢使用紀錄與剩餘次數，提升交易資訊透明度與信任感，保障雙方權益。
 

關鍵字： 金融服務保障消費者創新支付信任感消費者權益

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

推薦閱讀

日本化工巨頭傳斷供先進封裝材料　6檔特化股直衝漲停

日本化工巨頭傳斷供先進封裝材料　6檔特化股直衝漲停

市場傳出日本化工巨頭日本旭化成擬斷供先進封裝材料PSPI感光材料，帶動台股特化族群股票大漲，帶動台股特化族群股票大漲，包括永光（1711）、中華化（1727）、三晃（1721）、元禎（1725）、日勝化（1735）、永純（4711）6檔直衝漲停。

2025-05-27 10:41
徐旭東感冒未出席裕民股東會　獨子徐國安主持處女秀

徐旭東感冒未出席裕民股東會　獨子徐國安主持處女秀

裕民航運（2606）今（27）日召開股東會，由於董事長徐旭東感冒，因此由副董事長徐國安主持，這也是他首度主持股東會，並用英文致詞；他在致詞時表示，今年仍充滿變數及挑戰，但裕民航運提早準備，並會一一克服，將持續投資環保船舶，提高船隊效率。

2025-05-27 09:24
和潤攜手華碩推「企業電腦租賃專案」　助攻中小企業數位轉型

和潤攜手華碩推「企業電腦租賃專案」　助攻中小企業數位轉型

和潤企業(6592)今日舉行股東常會，由董事長劉源森主持，會中順利通過各項議案，董事長於開場致詞中特別感謝股東長期以來的支持，並指出，儘管近年全球經濟環境劇烈變動，國際貿易政策充滿不確定性，但和潤早已前瞻布局，加速推動策略創新與轉型升級，未來將聚焦三大發展方向：持續鞏固車輛分期領先地位、加速企業融資與新市場新業務的成長動能、擴大落實降本增效的具體施策，邁向精實管理與多元化的企業發展。

2025-05-27 15:14
可成股東會董座、外資正面交鋒　聚焦現金部位、美債議題

可成股東會董座、外資正面交鋒　聚焦現金部位、美債議題

機殼大廠可成科技（2474）今（27）日召開114年股東常會，完成董事全面改選，公司派提名之7位董事候選人全數當選，外資則並未取得席次，在會中外資股東王亞倫也正面和可成董事長洪水樹進行對話，雙方就可成現金部位及美債投資策略進行問答，會後外資則表示，雖然這次「慘敗」，但持股僅佔1%，結果也是意料之中，未來也會持續考慮是否要保留持股，可成董事長洪水樹則表示，沒有什麼問題不能回答，股東願意對話，再複雜都可以談，問題是有人不對話，只放話，這才是問題所在。

2025-05-27 15:09
台積電跌11元至965　台股跌200點收21356

台積電跌11元至965　台股跌200點收21356

台股今（27日）開低走低，加權指數終場大跌200.03點，以21336.54點作收，跌幅0.93％，成交量3116.39億元。

2025-05-27 13:36
台幣午盤暫收29.878元　台股殺逾200點

台幣午盤暫收29.878元　台股殺逾200點

台北外匯市場新台幣兌美元今（27）日上午盤皆在「29元字頭」，市場憂慮不利電子股出口報價，台股午盤在台積電下跌15元至961元下，指數跌逾200點退守21300點防線。

2025-05-27 12:54
台泥張安平喊「沒有水泥根本不會有半導體」　看好產業百年發展

台泥張安平喊「沒有水泥根本不會有半導體」　看好產業百年發展

台泥（1101）今（27）日召開股東會，董事長張安平表示，「最近社會上有很多投資都在半導體產業，有人問水泥公司可以活到100年嗎？答案是百分之百！沒有水泥作為基礎建設，根本沒有半導體與其他產業。水泥產業為社會貢獻的不只是建築，像是半導體等產業產生的工業廢棄物都是由我們水泥廠在協助去化的。」

2025-05-27 12:25
可成股東會董事選舉結果出爐　公司派大獲全勝七席全拿

可成股東會董事選舉結果出爐　公司派大獲全勝七席全拿

機殼大廠可成科技（2474）今（27）日召開114年股東常會，並順利完成董事全面改選，由於可成近年爆發外資和公司派經營權之爭，外界也相當關注此次董事改選結果，最後由公司提名之7位董事候選人全數當選，包括4席董事與3席獨立董事。

2025-05-27 11:47
3檔主動式ETF遇川普亂流　一起寫下「破發」黑歷史

3檔主動式ETF遇川普亂流　一起寫下「破發」黑歷史

美國總統川普再度挑起貿易戰升級擔憂影響，台股震盪加劇，3檔新推出的主動式ETF輪流寫下「破發」黑歷史。今（27）日掛牌的統一台股增長主動式ETF（00981A）近午盤每股仍報9.92元，仍待守復失土。

2025-05-27 11:32
裕民看散裝船基本面很好　海岬型船長約拉高到五成、下半年會好轉

裕民看散裝船基本面很好　海岬型船長約拉高到五成、下半年會好轉

裕民航運(2606)總經理王書吉指出，今年雖然散船運市場看起來有點不利，但是基本面還是很好，新船增加有限，15到20年的船佔25%，在日益嚴格環保法規下面須加快汰換，公司去年年底以前開始拉高海岬型船長約比例，自三成提高到五成多，都有簽到良好獲利價格，中小型散裝船因現貨價與長約價差距較小，簽約比例約自三成提高為四成，保有一定獲利。

2025-05-27 11:15

讀者迴響

熱門新聞

別再繳費！　勞保局揪4職業工會欠錢黑名單

陸半導體全面性發展　專家：3年內CP值超越台

資產股兩樣情！士林3寶列處置股全翻黑　台火連拉4根漲停

輝達利多外溢到哪？　八里房仲點名：1產品絕對受惠

台幣午盤暫收29.878元　台股殺逾200點

威力彩今晚連26槓　下期飆7.8億

7銀行數位帳戶搶客殺紅眼　新台幣活存年息最高衝10%

威力彩7.2億號碼來了　快來對獎變富翁

台幣暴升見「29元」字頭　壽險業祭4招力抗匯損

Google高層爆訪台積電搶訂5年手機單　Tensor G5敲定3奈米製程

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366