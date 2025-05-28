黃仁勳好嚴格　電腦展廠商「少作1件事」明年就除名

▲輝達創辦人黃仁勳親自到台北國際電腦展的廠商攤位進行巡禮，吸引種眾人目光。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

AI界霸主的輝達創辦人黃仁勳來台再次掀起「仁來瘋」！從他此行舉辦主題演講、出席2025 COMPUTEX的維安陣仗來看，規格較總統可謂是有過之而無不及，不僅輝達為他砸下1億元維護人身安全，還會要求造訪的攤位廠商一起協助把關，否則不僅今年無法迎接黃仁勳親臨現場協助造勢，明年攤位巡禮名單更會直接剔除該廠商！

為秀出輝達最新AI藍圖，今年選在台北流行音樂中心發表主題演講的黃仁勳，就如同泰勒絲舉辦演唱會一樣，特別從美國總部揪了250人的團隊來台打造場景。活動當天，超過5千位想一睹黃仁勳風采的粉絲們，都得掃描事先申請的QR Code證明入場，再進行隨行物品檢查，還要通過金屬探測門檢測後方可入席，一共3道關卡，簡直是元首規格，就算是受邀的大老闆們，也得乖乖排隊入場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025台北國際電腦展期間，總統賴清德、行政院長卓榮泰皆曾赴現場參與盛會，同樣由大批隨扈提前開道、貼身保護首長，然而將到場的黃仁勳維安陣仗放在一起比對，可以發現黃仁勳規格毫不遜色，甚至可以說要求更爲高階。

為求慎重起見，維安團隊在黃仁勳到訪前，就派出3組人馬確定動線，不僅自家保鑣全程守護，就連負責攤位的廠商都會協助自律律人，甚至提前清場、架設紅龍柱或拉起人牆，就是要讓黃仁勳維安團隊認可，才能順利迎接黃仁勳親臨現場加持，沾沾仁來瘋的當紅人氣。

不僅如此，業界人士私下透露，「如果攤位維安做得不好，不僅今年會無法獲得黃仁勳團隊的青睞，甚至可能影響明年都排不進黃仁勳到台北國際電腦展的巡禮名單中」，這種備受禮遇的程度，放眼全台科技業，恐怕只有黃仁勳有此規格。

為維護AI教父黃仁勳的安全，輝達近年維安支出激增。從輝達財報顯示2023年輝達黃仁勳的保安費用近70萬美元，但2024年，維安支出已突破250萬美元，超過蘋果執行長庫克的80萬美元，今年黃仁勳維安費用更飆漲至357萬美元，折合新台幣逾1億元，著實令人咋舌。



更多鏡週刊報導

封面故事／黃仁勳打造AI霸業 輝達磁吸台灣資源兩面刃

封面故事／輝達海外總部落腳北士科 北市北區地產行情看俏

輝達帶旺北士科／全球AI龍頭落腳士林 台北北區未來20年大翻轉