亞泥配息2.2元　看好今年業績優於去年

▲亞泥董事長徐旭東感冒未癒，由董事李光燾代為主持股東會。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

亞泥（1102）今（28）日召開股東會，由於董事長徐旭東感冒仍未痊癒，因此由董事李光燾代為主持，會中通過每股配發2.2元現金股利；總經理李坤炎表示，亞泥是底子夠厚、格局夠大、方向夠明的企業，透過多角化策略分散風險，強化獲利結構，維持長期競爭力，預期今年業績會優於去年。

亞泥2024全年合併營收為762.97億元，稅後淨利為128.89億元，年增18％，EPS為3.86元。自1962年掛牌以來，亞泥連續63年獲利、連續40年配發股利，自2018年起更年年創下稅後淨利破百億紀錄。

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李坤炎表示，亞泥垂直整合上中下游營建市場，從水泥、預拌混凝土、預鑄到營建工程，擴大整體市場產業鏈，並進一步將AI導入營運管理、職場安全以及永續治理等環節，透過數位轉型提升決策效率與產業效能，建構新一階段優勢。

李坤炎指出，在多角經營方面，亞泥積極跨足電力、鋼鐵與運輸等事業，同時轉投資遠東新世紀、裕民航運等企業，深化全球市場版圖；去年來自非水泥事業與轉投資的營業淨利占比已達49.48%，顯示多元獲利模式成熟，成為驅動亞泥成長的重要動力。

李坤炎強調，亞泥致力推動轉型，除了發行首本TNFD報告，擘劃與自然共存的永續藍圖，也正式通過SBTi（國際科學基礎目標倡議組織）2030年1.5°C減碳目標承諾，具體響應全球氣候行動，同時也率先完成全產品透明碳履歷，旗下墁砌水泥碳標籤為業界最低。

展望未來，李坤炎說，亞泥將持續以厚植本業、多角發展、邁向永續為關鍵戰略，穩固兩岸水泥事業，跨域經營，兼顧穩健收益與長期價值，打造具高度抗風險與國際競爭力的企業體質。