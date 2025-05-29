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聯邦銀行M卡優惠升級！限時抽「5萬元刷卡金」海外3%加碼額外最高20%回饋

▲▼ 設計獎,聯邦銀行,信用卡,多重權益,限時活動,聯邦M卡,抽獎,萬事達卡,美國繆思設計獎,Muse Design Awards,五月天,田馥甄。（圖／聯邦銀行提供）

▲聯邦銀行M卡首獲美國繆思設計鉑金獎。

【企劃特輯】

聯邦銀行攜手萬事達卡打造全新M卡卡面，勇奪2025年美國繆思設計獎（Muse Design Awards）產品設計類「鉑金獎」，此競賽是國際殿堂級設計獎項之一，近年五月天、田馥甄等演唱會都曾深獲美國繆思設計獎的肯定。聯邦銀行M卡更是全球首張獲頒此殊榮的信用卡，不僅一舉拿下極富盛譽的頂級獎項，同時再度以台灣令人驚艷的設計軟實力站上國際舞台。

▲▼ 設計獎,聯邦銀行,信用卡,多重權益,限時活動,聯邦M卡,抽獎,萬事達卡,美國繆思設計獎,Muse Design Awards,五月天,田馥甄。（圖／聯邦銀行提供）

▲聯邦銀行推出「我的M卡時刻」限時活動，現在申辦聯邦M卡並拍照上傳臉書即可抽高達50,000刷卡金。

為慶祝首獲國際大獎，聯邦銀行更推出「我的M卡時刻」限時活動，現在申辦聯邦M卡並拍照上傳臉書即可抽高達50,000刷卡金，為廣大卡友下一次的旅遊規劃圓夢。立即參加抽獎活動

▲▼ 設計獎,聯邦銀行,信用卡,多重權益,限時活動,聯邦M卡,抽獎,萬事達卡,美國繆思設計獎,Muse Design Awards,五月天,田馥甄。（圖／聯邦銀行提供）

▲新戶線上申辦聯邦M卡並完成指定任務即加碼送獨家Second Morning聯名行李箱。

此外，針對新戶再加碼送獨家Second Morning聯名行李箱(於7/31前透過線上申辦，新戶核卡後30日內，消費累積滿1,288元(含)以上即可享有)。多重權益好禮為持卡人帶來驚艷的跨境旅遊與質感生活消費體驗。

聯邦銀行M卡針對追求高質感生活品味的消費族群，提供從海外跨境消費到國內質感生活等多重權益。旅遊與生活方面提供國外實體通路3%回饋無上限、國內保險12期0利率或1.2%、航空/訂房/旅行社/交通最高6%，即日起至6月底繳綜所稅登錄除享最高0.5%回饋外，再享7月至8月一般消費加碼1%回饋。此外，為慶祝勇奪設計大獎，更加碼在指定國家商戶如韓國樂天免稅店、樂天主題樂園、美國DFS等提供最高20%的額外回饋。還有國內餐飲王品集團5%、萊爾富5%、外送平台10%等。

聯邦銀行和萬事達卡齊心協力打造的全新M卡獲得國際謬思設計獎的殊榮，打造出台灣第一張中部鏤空半透明的創新信用卡，使信用卡不再只是支付工具，持卡人能將宛如藝術精品的信用卡輕巧地收納在錢包裡，以創新的視覺效果與實用的回饋權益，為持卡人在不同生活消費實境中帶來無價體驗。

✱關於「美國繆思設計獎（Muse Design Awards）」
美國繆思設計獎是由國際獎項協會於2015年創建，旨在滿足培養和推廣設計「繆思」的需求，將設計的發展推向新的高度。

卓越的設計是以大幅飛越世代的創新變革、充滿突破性的創意想像力書寫洞察人性的詩篇。為了變得更好，設計專業人士必須始終堅持開拓前所未見的創新取徑。

繆思設計獎旨在表彰有能力洞察並重塑我們所處環境的設計專業人士，打造「不只更美，還更好」的明天。建築師、室內設計師、汽車和時裝設計師、產品和平面設計師賦予人類敘事的生命力，引領世人邁向巧妙聰明、可永續發展的未來。

關鍵字： 設計獎聯邦銀行信用卡多重權益限時活動聯邦M卡抽獎萬事達卡美國繆思設計獎Muse Design Awards五月天田馥甄

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