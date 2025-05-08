萬事達卡創新金融科技　持續強化交易安全





▲萬事達卡一鍵支付（Click to Pay）讓消費者享受更智慧且安全便捷的線上支付體驗。

圖、文／萬事達卡提供

隨著支付科技進步，交易變得更加便捷，但詐騙手法日新月異，企業與消費者的個人資料、交易資訊也成為不法分子的攻擊目標。常見的手法包括駭入企業資料庫竊取客戶個資、攔截或盜取卡片資訊、建立偽冒網站進行詐騙等，對企業聲譽與消費者權益皆造成嚴重損害。

萬事達卡持續強化交易安全的防護機制，致力導入AI創新技術，為消費者、企業提供更安全便捷的支付體驗，如推出：一鍵支付（Click to Pay）、由AI驅動的高風險交易警報系統（Decision Intelligence），近期更收購全球最大的威脅情報公司Recorded Future等。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示：「目前全球已有逾30%的萬事達卡交易採用代碼化技術 (Tokenization) 進行資訊加密保護，萬事達卡亦持續深化支付安全防護，積極推廣Click to Pay等創新便捷的支付解決方案，未來消費者不但能省去輸入卡號、密碼的繁瑣流程，還能大幅降低個資外洩風險；同時，隨著資安威脅加劇，萬事達卡收購全球最大的威脅情報公司Recorded Future，即時掌握深網、暗網上可能已被洩露的個人或企業資料，協助企業甚或政府單位提前預警、即時應對。萬事達卡希望用創新金融科技，讓消費者與商業夥伴在享受便捷交易的同時，也能擁有高強度的資安防護。」

萬事達卡一鍵支付（Click to Pay）讓消費者線上交易更安全便捷

由AI智能驅動的高風險交易警報系統（Decision Intelligence）助力銀行夥伴擋下可疑交易

萬事達卡一鍵支付（Click to Pay）提供更智慧且安全的線上支付體驗，消費者僅需在首次使用時，先建立一鍵支付的帳號並綁定卡片，日後在全球任何支援一鍵支付的網站購物時，只要輸入電子信箱或手機號碼，取得代碼化的卡號並進行OTP驗證後，即可刷卡結帳，無需再輸入任何卡號資訊。而萬事達卡一鍵支付更可再結合支付密鑰（Mastercard Payment Passkey Service），運用生物辨識如掃臉或指紋辨識來取代傳統OTP驗證，讓持卡人享受更快速、無縫的一鍵結帳體驗。

萬事達卡除提供消費者更安全便捷的支付解決方案外，也為銀行夥伴提供由AI智能風險偵測驅動的高風險交易警報系統 （Decision Intelligence），這套全面性的決策支援與詐欺偵測服務，可以根據萬事達卡資料庫進行大數據分析，透過人工智慧模型的高效演算能力，即時通報並擋下可疑的交易行為，協助銀行提升信用卡盜刷偵測精準度，同時降低誤擋交易以及消費者被盜刷的風險。

萬事達卡收購Recorded Future，持續捍衛全球數位經濟

隨著新技術的演進，網路威脅的風險不斷上升，為強化對數位安全的防護，萬事達卡在2024年收購了威脅情資蒐集平台Recorded Future，Recorded Future是全球最大的威脅情報公司，在 75 個國家/地區擁有 1,900 多家客戶，其中包含台灣在內 45 個國家/地區的政府，可協助警政單位蒐集情報並發掘潛在風險。本次收購進一步擴展萬事達卡在網路安全領域的佈局，全面守護支付生態系統、數位經濟及其他高風險領域的情報與防護能力。Recorded Future利用AI從網路、深網及暗網等多元管道收集、構建和分析威脅數據，並提供最完整、準確和及時的情報。

到 2030 年，萬事達卡的目標是將為了保護個人支付資料而推出的代碼化技術 (Tokenization) 與生物識別身份驗證 （Biometric Authentication）相結合，此舉將重新定義線上購物體驗，為消費者打造無縫流暢且高度安全的支付流程，從而淘汰手動輸入卡號和一次性或靜態密碼的需要。萬事達卡持續以技術創新為核心，積極推動未來支付生態系發展，致力為全球消費者帶來更加智慧且安心的支付環境。

▲萬事達卡持續以技術創新為核心，致力為全球消費者帶來更加智慧且安心的支付環境。