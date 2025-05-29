他靠1檔ETF　14年翻5倍滾出2600萬

▲台北商業大學財務金融系副教授謝承熹14多年來操作始終如一，定期規律的買進0050，達到設定的財富目標。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

用最單純的原則，做最長久的操作，照樣可順利達到目標。台北商業大學財務金融系副教授謝承熹14多年來靠著「定期定值目標追蹤法」滾出2,600萬元，累積出146張0050；機械化執行、定期買進0050，讓他賺到安穩睡眠及和家人的相處時間，他的操作證明，就算是冷門投資法，長期下來也能有豐碩成績。

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「我的帳戶超乾淨，就只有0050（元大台灣50），下單記錄都一樣，14年來沒有偏移過，看完我也覺得很搞笑。」台北商業大學財務金融系副教授謝承熹幽默地說，「真的要報導這麼冷門的投資方法嗎？一點都不炫也，因為就是用最單純的原則，做最長久的操作，但一樣能達成目標。」

原本是積極型投資人，卻在2011年因為女兒出生，毅然決然改變投資風格，「半夜要顧小孩，睡不飽，不可能像之前那樣主動出擊，情勢所逼，就想到『定期定值』這個策略。」謝承熹說。

「定期定值」是一種目標追蹤法，指的是先設定未來到期目標金額，回推畫出預定權益曲線，要做的就是在固定時間點，隨著股價漲跌買進不同單位數，「只要機械化執行、按表操課，時間到就丟錢進去，過程中為了靠攏權益曲線，股價越低、買的單位數越多，很像逆勢凹單、加碼攤平，但可以確定的是，時間到，目標就到。」

謝承熹秀出對帳單，上頭紀錄這14年來的進出操作，只見教育基金和退休金兩個投資組合已經累積出146張的0050，市值近2,600萬元，而投入淨成本僅約495萬元。

「其實最初的想法很簡單，是替女兒存教育基金，希望10年後能有1,000萬元，所以決定用最簡單的方法，買進追蹤大盤指數的原型ETF-0050。」2011年2月25日是謝承熹的第一次進場日，他計畫著，要在每年2、5、8和11月份的第3個星期三，以收盤價掛單買進。

「這套方法最重執行力，設定好時間，一年只要操作4次，重點是這中間不落拍。」他說明，投入頻率對長期報酬率影響不大，一年4次對他來說負擔也不大，所以就這樣持續操作，「我做了點改良，每次投入會重畫權益曲線，每次都重新『校正』，讓現金波動度更平穩，避免股市大跌時一次要投入太多現金。」

他以一組5年定期定值（1年投入4次）、設定年化報酬率6%、目標淨值440萬元的操作為例，根據公式計算出第0期應投入16萬元多，以當時0050的價格56.45元計算，因此買進3張，資產累積淨值16.94萬元，期間遇到股價上漲，像是2014年8月，因股價漲至68元，因此當次只買進2張0050。而從2013年11月執行以來，最終在2018年8月達標，440萬元隨後順利落袋，期間投入金額則為355.84萬元。



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