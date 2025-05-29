央行示警！川普對等關稅　3大連鎖效應緊盯壽險業承壓





▲中央銀行外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

央行金檢處副處長黃寶霞今（29）日在金融穩定報告發布說明會後指出，美國的關稅政策是目前金融穩定的最大變數。儘管關稅延緩至7月實施，但其高度不確定性已對我國企業、家庭與金融市場產生實質影響，緊盯壽險業承壓。

黃寶霞說：「現在唯一確定的，就是不確定性增加」她表示，即使美國聯邦法院已經推翻川普提出的對等關稅，要求在10天內終止，川普還是可以上訴，還是充滿不確定性。

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央行金融穩定報告指出，雖然美國對等關稅暫緩至7月，但影響已然出現，「假設」最終對等關稅是要課徵一定比例的關稅，因為台灣為高度倚賴出口的國家，因此以外銷為主的企業營收、流動性等，企業都會受到影響。

家庭部門影響則有兩方面，一方面是就業所得受衝擊，另一方面金融市場波動也會影響家庭財富，尤其民眾住宅貸款佔家庭所得比重高，若匯市、股市再震盪，就會更吃力。

黃寶霞點名，壽險業是各大金融業中壓力最重的產業，主因壽險資產負債結構長期有「幣別錯配」情況，即資產多為美元資產、但保單多為新台幣計價，這造成壽險公司對匯率與利率變化極為敏感。

央行觀察，壽險業近年來現金流面臨壓力，2024年全年現金淨流出高達2696億元，高於前一年的2175億元，原因包括ETF申購熱潮與美元保單解約。然而，好消息是2025年首季已見現金淨流入，主要因投資型與利變型保單銷售回升。

不過，黃寶霞也示警，因美國對等關稅可能會對匯率、美國利率產生影響，若民眾預期新台幣升值，可能延後購買美元保單，導致新契約銷售下滑。相對地，已有美元保單者亦可能因擔憂匯損擴大而提前解約，「這樣就會進一步加劇現金流出的壓力」。目前金管會已經注意到壽險業現金流問題，央行也會持續觀察壽險業的資金狀況。