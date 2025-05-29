預售屋轉售禁令上路快兩年　哪6種特殊情形可轉讓？永慶解答

▲永慶房屋提醒，預售屋轉售也得依法申報與繳納房地合一稅。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

根據《平均地權條例》修法，自2023年7月1日起購買的預售屋不得轉讓，除非符合特定六種條件之一，且通過申請核准才可轉讓。換言之，若在2023年6月30日前簽約購買的預售案，還保有「轉手」的可能性。若有轉售預售屋需求，應該注意哪些情形？永慶房屋解答！

首先是申報房地合一稅的時間點，永慶房屋契約部資深經理陳俊宏提醒，預售屋轉售和一般房屋買賣大不同！新成屋與中古屋的房屋交易必須在登記完成，也就是買賣雙方辦理過戶的30天內完成申報。但預售屋通常還未取得房屋產權，因此轉讓不須經過地政機關登記過戶、沒有登記日期，就以買賣雙方簽立的預售屋讓渡(或買賣)契約書起，30日內要完成房地合一稅的申報。

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在計算售屋所得上，陳俊宏解釋，申報房地合一稅時，移轉費用可用來減除所得獲利，在沒有任何證明文件下，成屋交易的可扣除費用計算方式為「賣屋總價」的3%，最高以30萬元為限；預售屋的可扣除費用，則以「賣屋總價-購屋總價+已付款」的3%來計算，同樣最高以30萬元為限。

至於預售屋要繳納的房地合一稅額，則與一般房屋交易相同，依照持有時間對獲利所得課徵最重45%稅率。陳俊宏表示，房地合一稅對房屋的短期買賣課徵重稅，屋主若將持有2年內的預售屋轉售，所得稅率高達45%，持有2至5年的交易所得稅率也有35%，且預售屋完工交屋後，持有期間將從取得產權日重新計算，因此若有預售屋轉讓需求，建議事前規劃，才能有效節稅。

▲永慶房屋整理預售屋轉售規定，預售屋持有時間將於成屋後重新計算。

例如一位屋主在2023年6月底前買下一戶總價1000萬的預售屋，2年內以1100萬出售，且已繳100萬工程款，扣除費用為「100萬元(賣屋總價-購屋總價)+100萬元(已付款)」的3%，也就是6萬元。因此應繳房地合一稅額為「100萬元(賣屋總價-購屋總價)-6萬元(可扣除費用)」的45%，也就是42萬3000元。

此外，《平均地權條例》修法後限制預售屋轉讓，因此在2023年7月1日起購入的預售屋，屋主必須符合以下6種條件之一：一、本人非自願離職而失業半年以上；二、本人或家人因意外或罹患重大傷病，經診斷需半年以上的全日照顧；三、本人或家人的房屋因災害毀損而需另行租屋；四、本人或家人因意外造成第三人死亡或受傷需半年以上的全日照顧而須賠償；五、本人死亡而繼承人無意保留；六、共同購買人之間的轉售與轉讓。

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