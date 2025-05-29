輝達首季營收年增69%　黃仁勳點名台積電、鴻海等台灣供應鏈

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

NVIDIA今日公布2026財年第1季度財報，營收達440.6億美元（約合新台幣1.3兆元），年增69%、季增12%。創辦人暨執行長黃仁勳也特別提及台灣供應鏈的重要角色，並說明多項合作進展，其中就包括台積電、鴻海與緯創等台灣供應鏈。

黃仁勳指出，台積電目前正在美國亞利桑那州建設6座晶圓廠和兩座先進封裝廠，預計年底前完成製程驗證並正式量產。這些設施將為NVIDIA生產晶片，支撐其在AI領域的業務發展。

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另外，NVIDIA與鴻海合作建造AI超級電腦工廠，並與緯創在美國德州達拉斯建立類似規模的生產基地。為了支持這些投資，輝達承諾進行大量長期採購，推動美國AI製造業的未來發展。黃仁勳表示，NVIDIA的目標是在一年內完成從晶片到超級電腦的全面美國製造。

在台灣本土，NVIDIA也攜手鴻海及台灣政府，共同打造台灣首座AI工廠。這項合作已在Computex上正式宣布，象徵台灣在AI製造領域的自主能力再度提升。黃仁勳特別提到，每台GB200 NVL 72機架包含120萬個零組件、重達近兩噸，充分展現AI超級電腦製造的高技術門檻。

不過，NVIDIA也面臨挑戰。由於美國對中國AI技術出口的限制，黃仁勳坦言，NVIDIA第2季可能遭受高達80億美元的損失。但他仍對AI產業的未來充滿信心，認為全球正競相建設國家級AI平台，並視AI為下一次工業革命的核心。

黃仁勳強調，AI產業將為每個經濟體提供智慧與必要基礎設施，成為新興的關鍵產業。