萬海通過配息3.5元　積極部署新航線擴大船隊

▲萬海114年股東會。（圖／萬海提供）



記者廖婕妤／台北報導

萬海航運（2615）今（29）日舉行股東會，會中通過每股配發3.5元現金股利。公司指出，受惠於美中關稅暫緩，帶動亞洲區間與美國線貨量與運價齊揚，其中亞洲區間運價年增逾3成，美國線長約合約價也成長3-4成，帶動整體營運持續穩健增長。面對航運需求上升與國際局勢變動，公司除持續調整航線布局外，也啟動新一波節能船舶投資，強化運力與提升營運效率。

萬海表示，美國4月初公布對等關稅政策後，除中國以外，東南亞地區輸往美國運量大幅增加，而亞洲區間航線跟去年同期相較，運價成長逾3成，整體貨量表現亦相當熱絡，公司的亞洲區間航線占合併營收約4成，以及今年度美國線長約合約價相較去年也有3至4成的漲幅，將有助於營運穩定增長。

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萬海指出，美中經貿會談後，5月12日共同發布聲明同意暫時調降相互的高關稅，中國重啟出貨已使海運艙位需求大幅增加，連帶牽動其他航線運價呈上漲趨勢，以5月23日公布SCFI指數為1,586點為例，相較於上周1,479點，增加107點、漲幅7.23%，除美國線持續上漲外，歐洲、波斯灣航線也分別增加163點、漲幅14.12%及196點、漲幅16.46%，公司將審慎調整航線布局，積極應對市場變化。

萬海也說，看好長期航運市場需求，公司持續提供更完善與便捷的運輸網路以服務客戶。於4月因應越泰印區間貿易增長，新闢越南、泰國至東印度直航航線；5月與海洋網聯船務及宏海箱運共同投船經營中國至印尼、馬來西亞航線；6月也將與阿聯酋航運共同投船經營印度至東地中海直航航線，建構更迅速且更為綿密航線運輸。

此外，為優化船舶運行效率並提升長期競爭力，萬海持續進行ESG節能減排，規劃淘汰老舊船舶，於4月與南韓現代三湖重工及三星重工各簽訂2艘1.6萬 TEU甲醇雙燃料新船，共計4艘，金額達7.48美元至8.16億美元；今年將有3艘1.3萬TEU新造船舶加入運營，其中已交船1艘，2026年至2030年接收34艘新造船，其中7,000 TEU有2艘、8,700 TEU有20艘（含附帶購入選擇權4艘），另外大型船舶還有1.6萬TEU共12艘，未來新增運力達38萬TEU。