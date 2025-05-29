LINE Pay股東會通過1.5元股利　深化及拓展海內外市場

▲LINE Pay 29日召開股東常會，由董事長丁雄注(中)主持，會中通過每股1.5元股盈餘分配案。（圖／LINE Pay提供）

記者巫彩蓮／台北報導

連加網路LINE Pay（7722）今（29）日舉行年度股東常會，會中承認2024年營業報告書、財務報表並通過盈餘分配案，分配每股1.5元股利，2025年將持續「深化國內市場」並「拓展海外市場」，致力打造全球行銷生態圈，推升營運成長。

LINE Pay 2024全年交易量達7,651億元，全年營收62.9億元，年增27.8%，全年稅後淨利達6.47億元，年增34.4%，EPS為10.67元，均為歷史新高。目前LINE Pay用戶數已超過1,310萬戶、全台支付據點超過61萬處、綁卡數突破1,950萬張，約佔全台市場流通卡數的三分之一。2025年第一季交易量已突破2,000億元，累計營收達18.16億元，年增24%，營業毛利達6.2億元，年增32%，亦創下同期最高的紀錄。

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展望2025年， LINE Pay將以龐大用戶數為基礎，持續以高覆蓋率的支付據點及LINE Pay生態圈資源為核心優勢，輔以獨家服務如「好康地圖」、「購好券」、「找體驗」等，提升商店與消費者之間的互動，吸引更多用戶選擇LINE Pay作為日常支付工具，讓更多商戶選擇透過LINE Pay進行行銷廣告宣傳，全面帶動交易量與營運成長。除了深化國內消費市場外，也會積極透過雙向跨境經營拓展海外市場，以「擴大用戶規模」、「擴增支付據點」、「擴展內容與行銷服務」三大策略，將台灣成功經驗複製到海外。

LINE Pay將持續多方拓展服務類型及範圍，致力提升支付本業之手續費和金融推廣合作收入，並增加其他高毛利事業收益、創造新事業機會，積極擴大市場版圖推升營運成長，同時持續推動公司永續發展並追求卓越公司治理，為股東、用戶及合作夥伴創造更多價值。

