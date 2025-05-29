川普關稅、碳費上路衝擊　台塑化曹明曝3招因應

▲台塑化股東會。（圖／台塑提供）



記者廖婕妤／台北報導

台塑化（6505）今（29）日召開股東會，會中通過配息0.8元，董事長曹明表示，去年整體經營環境艱困，使公司營運承受極大壓力，稅後淨利年減73％、EPS為0.63元，儘管獲利不如過往，仍決定提高配息率回饋股東，面對外在環境變化，除努力調整原料採購策略，優化生產流程降低成本，也積極尋求轉型利基，開啟新的商業模式翻轉劣勢。

曹明表示，去年歐洲、美國與中國經濟成長都出現放緩的現象，連帶影響油品需求比預期來的差，加上紅海危機持續，造成運費大漲，中東跟印度把原本出口歐洲的成品油，轉往新加坡市場，導致亞洲地區油品過剩，影響價差。

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曹明指出，今年川普帶來很多政策變革，尤其關稅貿易戰使全球供應鏈面臨極大挑戰；台灣碳費制度正式上路，企業將面對營運成本增加的壓力，在艱難的經營環境下，公司會密切關注全球局勢變化，持續推動製程優化，提高能源使用效率，並積極推動能源轉型及低碳產品開發。

曹明說，近期也運用既有產線建構台灣自產永續航空燃油（SAF）供應鏈，並與長榮航（2618）及華航（2610）簽署供油合約，展開策略性合作，預計今年供應量達5500噸；另也持續拓展加油站據點，積極開發新客源，預期上半年市佔率22.1％。

此外，面對全球AI浪潮快速發展，台塑化也積極運用AI技術，加速智慧工廠的佈建，提升生產效率、產品價值，並且降低能耗，同時落實永續經營理念，持續推動節能減碳措施，去年已完成213件改善案，每年有效減碳18.8萬噸、節電7,100萬度及節水22.8萬噸。