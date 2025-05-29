快訊／先乖乖上班！威力彩27槓　下期上看8.4億元

佳世達陳其宏：「兩大措施」應對匯率 關稅問題目前靜觀其變

佳世達（2352）今日舉行股東會，董事長陳其宏及經營團隊下午也接受媒體聯訪，針對關稅問題，陳其宏說，由於政策一變再變，所以目前看起來不宜做太多臆測，只能靜觀其變，但預期最終關稅會落在10到20％之間，至於匯率部分，陳其宏則說，匯率問題來得又急又快，但佳世達大艦隊一直都有在匯率上做對沖來避險，所以影響比較沒大麼大，同時也會將美金持有部位降低，財務長洪秋金則補充，佳世達營收和成本上除美金外，還有很多使用其他如台幣、歐元等幣別來計價，因此單美元影響並不會那麼大，也會有一些自然的平衡。