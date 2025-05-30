日圓看貶？　日本九大壽險巨頭升值避險需求刷14年新低

▲ 日圓、示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

日本壽險巨頭對日圓升值避險需求進一步萎縮！根據統計，看多日圓的對沖部位削減至44.4%，較上年度的63%大幅下降。分析師認為，因日圓實際利率太低，日圓想重現歷史性強勢的可能性降低。

《彭博》對日本九大壽險公司財報的分析，截至2024年3月底的會計半年報，這些金融巨頭將其海外資產的對沖比例（防止日圓升值帶來損失的措施）從6個月前的45.2%降低到了44.4%，年減高達63%，創下14年來的最低水準。

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三井住友信託銀行策略師Ayako Sera表示，日圓重現歷史性強勢的可能性降低，因為日圓實際利率太低了。對沖規模持續下降也顯示「人壽保險公司認為日圓再度走強的可能性降低，因此需要持有未對沖的海外債券，以維持外匯曝險部位」。

一般說來，如果外幣貶值抵銷了海外資產的資本和收入收益，未對沖的部位可能會造成損失。這可能促使人壽保險公司爭相進行貨幣對沖，進而加劇外幣兌日圓的下跌。

從市場資訊顯示，聯準會（Fed）最早在 9 月恢復降息的可能性相當大。美國利率降低通常有助於降低日本投資者的美元對沖成本，因為這些成本很大程度上是由兩個經濟體之間的利率差異決定的。

因此，東京NLI綜合研究所執行研究員Tsuyoshi Ueno表示，「我認為未來貨幣對沖需求將會反彈」。