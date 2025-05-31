台股端午變盤？一表看近15年走勢　專家：選股不選市

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股是否端午節變盤？數據會說話根據群益投信統計資料顯示，近15年端午節後，台股漲跌互見，不過都是小漲小跌。專家對於台股後市指出，投資選股不選市的策略下，成長股、高殖利率可多留意相關投資契機。

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主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，選股不選市的原則下，股價拉回佈局下半年成長題材個股，選股方向，以基本面趨勢及獲利佳、股價基期及本益比低、籌碼越乾淨越好，最好是第一季獲利優於預期、第二季及下半年業績及獲利往上、股價漲幅不大的公司為首選，若第一季獲利不錯且第二季及下半年業績及獲利展望佳，股價漲幅較多的中小型股或強勢股再回檔修正1~2 成以上，可逢低買進，Edge AI、循環股、IP/ASIC及零組件等相關族群可留意；非電部分，則多留意內需及高利率等區塊。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志強調，台股ETF成分股的選股邏輯是關鍵觀察重點，以受益人最多的台股高息ETF來說，投資人一定不希望領高股息賠價差，因此選股策略一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率。在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，在震盪的市況中穩步達成財務目標，仍看好台股中長期後市表現，獲利成長且穩定配發現金股利標的投資標的可多留意。