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川普又大又美法案暗藏「報復稅」　引發華爾街恐慌

▲▼美股，華爾街，股市，道瓊，那斯達克，投資 。（圖／路透）

▲川普又大又美法案暗藏報復稅，令華爾街憂心。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

聯邦眾院上周通過的長達1000多頁的「又大又美」預算法案中，其中隱藏著一項鮮為人知的「報復稅」（Revenge Tax），這引起了華爾街及其他地區的警惕。

根據《彭博》報導，該項目是上周在眾議院通過名為「針對不公平外國稅收加強補救措施」（Enforcement of Remedies Against Unfair Foreign Taxes）法案的第899案中提出的，其中包括提高可能持有數兆美元美國資產的投資者所賺取的被動收入（如利息和股息）的稅率。

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該措施將提高目標國家投資者和機構在美國獲得的被動收入的聯邦所得稅稅率，首先提高5個百分點，然後每年再增加5個百分點，最高可達法定稅率的20個百分點。

儘管這項措施被技術細節所掩蓋，但分析人士對它的含義卻一目了然，認為一旦簽署成為法律，將進一步趕走外國投資者。

報導稱，可能受到影響的包括主權財富基金、退休基金甚至政府實體在內的機構投資者，以及擁有美國資產的散戶投資者和企業。

德意志銀行外匯研究主管George Saravelos指出，這項規定相當於將美國資本市場武器化為法律，這項立法為美國政府創造了將貿易戰轉變為資本戰的空間。

摩根士丹利的策略師將該條款列入與稅收和支出法案相關的常見問題中，並得出結論，第 899 條將削弱美元和有美國曝險部位的歐洲股票。安盛集團首席經濟學家Gilles Moec表示，這可能會增加長期利率的壓力，本（5）月長期利率已觸及多年高點。其他人則認為這會拖累美元。

荷蘭銀行高級美國經濟學家Rogier Quaedvlieg表示，這聽起來確實令人不安，通過限制新的外國需求，這當然會給美元帶來壓力。
 

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