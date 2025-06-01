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離開餐飲業！台積電技術員熬5年「年薪破百」感動：一年出國3次

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電技術員熬5年。（示意圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

一名在台積電擔任技術員的網友，分享5年工作經歷與年薪，一開始曾被罵到懷疑人生，但做久了也漸漸上手，熬到第四年，年薪終於破百了，今年是第五年，因為特休變多了，一年可以去日韓玩個2、3次，雖然輪夜班很辛苦，但是半年才換一次，還算可以接受，對於目前的生活很滿意。

有網友在Dcard發文，原本從事餐飲業，因不堪高壓與長工時，轉而投身科技業，經面試後，他選擇技術員職位，並開始了「做二休二」的工作模式。他認為，做二休二其實還不錯，雖然要輪夜班，但是半年才換一次，不用花式換作息，「二休二只要請兩天就能休六天，很適合家族旅遊」。

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他透露，技術員的月薪日班3萬6千元、夜班4萬5千元，加上分紅與加班津貼，年收入逐年遞增，剛進來的時候也是拿著筆記狂抄，也曾被罵到懷疑人生，但做久了也漸漸上手了，「進無塵室很多時候還比較好，沒有主管在旁邊晃，自由度的話，現在幾乎都有值班手機可以拿」。

他指出，第一年因工時與加班較少，年收入約60至70萬；第二年分紅提升，收入達80多萬；第三年接近90萬；第四年因考績優秀並升職，收入突破百萬，達到約110萬。今年則因特休多、工作相對輕鬆，不加班的情況下，預計年收可達90多萬，且因特休多，一年去個日韓2、3次沒問題。

原PO也提到，雖然技術員需輪夜班，且工作環境有部分無塵室限制，但相較於產線工程師的壓力與責任，技術員的工作更適合他，雖然沒辦法年年破百萬，但他已經很滿足了，「工作細水長流，薪水夠用就好，能拿100多已經很開心」。

貼文曝光，掀起網友討論，「技術員真的是cp值最高的職位，Mae操成那樣才150左右還不見得能撐3年」、「我去2個月就離開了，現在看你的文章，覺得你是苦盡甘來，恭喜你，覺得自己真是爛草莓」、「看得我這個本科碩士，都想去做了」、「確實除了夜班不是人人可以接受，其他各方面CP值算很高」。

關鍵字： 台積電技術員工作經驗薪資職場

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