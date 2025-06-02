保瑞併購效益爆發　美系外資看好「加碼」目標價1060元

▲保瑞董事長盛保熙。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據美系外資釋出最新報告，看好保瑞藥業（6472）透過積極併購與業務整合，穩固台灣生技股「每股獲利王」的地位。外資指出，保瑞過去四年稅後淨利增幅超過四倍，並預估2025至2027年間EPS年複合成長率（CAGR）可達30%。外資也看好其CDMO業務的強勁動能與藥品銷售結構持續優化，因此首次給予「加碼」評等，並設定一年目標價為1060元。

外資指出，保瑞是台灣最大的CDMO公司，透過多次併購與產品組合優化，成功在2021至2024年間稅後淨利大幅成長四倍。CDMO業務的快速擴張主要受益於新客戶的導入與產能的提升，同時藥品銷售事業組合也在調整中展現成效。核心產品包括胃食道逆流藥DLS（Dexlansoprazole）與嬰兒痙攣治療藥Vigafyde，分別在美國市場市占率穩健提升，此外，保瑞也積極終止低毛利或虧損的學名藥產品線，進一步優化獲利。

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美系外資認為，相較於國際競爭對手如三星生物（Samsung Biologics）與藥明生物（Wuxi Biologics），保瑞的策略更聚焦於小分子藥物及中小型客戶需求，並擁有高度分散的全球生產基地，以因應美國在地製造需求的長期趨勢。報告預測，地緣政治推動下的回流效應將持續為保瑞的美國CDMO擴產帶來利好，並使其在小分子CDMO領域的競爭壓力減輕。

此外，核心產品DLS在美國市占率已達40%，展現技術領先優勢；Vigafyde則持續滲透美國市場，潛在市場規模估計約2億美元。藥品銷售業務毛利率亦有望在停止經營無利潤學名藥項目後進一步改善。

美系外資分析，保瑞股價近期回檔主要受到2024年第4季至2025年第1季毛利疲弱的影響，但報告認為此因素已被市場消化。隨著2025年下半年產能利用率提升及產品組合優化，毛利表現將加速回升。外資建議投資人逢低布局，看好保瑞長期成長潛力，並首次給予「加碼」評等，一年目標價設定為1060元。