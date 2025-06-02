ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

上市公司員工薪資排行曝！愛山林「年薪478萬」居冠　台積電躍進10名

▲2024年上市公司平均薪資排行出爐。（圖／路透社）

▲2024年上市公司平均薪資排行出爐。圖為台積電。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

證交所公布2024年本國上市公司員工薪資資訊，由不動產代銷業者愛山林（2540）以478.2萬元蟬聯冠軍，雖年減13.5%，但仍勝過眾多科技巨頭，包括瑞昱、聯發科等。特別的是，台積電（2330）雖未進前十，但以332.9萬元名列第14名，較前一年的第24名大幅躍進，年增21.6%。

根據統計，平均薪資超過400萬元的共有七家，前十名依序為愛山林、瑞昱（475.1萬元）、聯發科（463.3萬元）、日月光投控（448.7萬元）、南僑（412.4萬元）、祥碩（409.8萬元）、勤益控（400.9萬元）、精成科（379.7萬元）、創意（363.1萬元）與達發（359.3萬元）。其中電子與半導體業者佔多數，IC設計公司在榜單中表現尤為亮眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲平均薪資前十名（單位：萬元/年）、平均薪資倒數十名（單位：萬元/年）。（圖／AI製表）

▲平均薪資前十名（單位：萬元/年）。（圖／AI製表）

整體來看，2024年全體上市公司員工人數約124.8萬人，年增1.6萬人，平均薪資約136.6萬元，年增13.5萬元、增幅達11%。而前20名企業中，有13家屬於電子產業，傳產公司則佔7家，顯示科技產業仍為帶動整體薪資水準的主力。

不過，榜單尾端則多為傳統製造與餐飲觀光產業。三商餐飲（7705）以29.7萬元墊底，成為唯一一間平均薪資未達30萬元的上市公司。其次為興泰（1235）的33.8萬元、三商家購（2945）的39.3萬元等，共有20家公司平均薪資低於50萬元，顯示產業類別對薪資水準仍有顯著落差。

▲平均薪資前十名（單位：萬元/年）、平均薪資倒數十名（單位：萬元/年）。（圖／AI製表）

▲平均薪資倒數十名（單位：萬元/年）。（圖／AI製表）

值得注意的是，一些員工人數極少的企業雖然平均薪資高，但總薪資支出相對有限，例如勤益控僅有9名員工、南僑則僅49人，與動輒上萬人的科技大廠相比，在整體勞動市場的影響力仍有限。證交所也指出，將於6月底進一步揭露非主管全職員工的薪資與福利數據，並要求企業說明薪資合理性與改善方案。

證交所強調，企業在營運成長同時，更應兼顧員工薪酬與社會責任，透過提升待遇與福利促進勞資雙贏，尤其基層員工的薪資結構，更是永續經營不可忽視的一環。

關鍵字： 薪資2024年上市公司證交所電子業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

推薦閱讀

快訊／122萬股民喜迎！00919再配0.72元平新高　6／17除息

快訊／122萬股民喜迎！00919再配0.72元平新高　6／17除息

擁有逾122.6萬受益人的群益台灣精選高息（00919）今（2）日公告最新配息，維持0.72元新高，預計6月17日除息，參與除息最後買進日為6月16日，7月11日入帳。

2025-06-02 13:47
快訊／00929再配0.07元　6／18除息

快訊／00929再配0.07元　6／18除息

擁有逾70.24萬股民的月配始祖復華台灣科技優息ETF（00929）今（2）日公告第24次配息，每股配0.07元，與前次相同，預計6月18日除息，7月14日入帳。

2025-06-02 16:16
00952首配開獎！6／17除息　2檔ETF確定不予配息

00952首配開獎！6／17除息　2檔ETF確定不予配息

月配型台股ETF凱基優選台灣AI 50（00952）掛牌近1年來首度公告配息，每股雖僅配發0.02元、6月17日除息，但因已有2檔ETF公告不予配息，相對比較之下仍有誠意。

2025-06-02 15:56
網路詐騙多「張忠謀、魏哲家都遭冒用」　台積電呼籲：不要上當

網路詐騙多「張忠謀、魏哲家都遭冒用」　台積電呼籲：不要上當

近日詐騙猖獗，不少企業創辦人或董事長身分都曾遭到冒用，晶圓代工龍頭台積電（2330）也是受害企業之一，過去台積電就曾為此發聲明澄清，今日台積電再度發布聲明，喊話要民眾不要上當，更強調如有冒用身份情事，本公司亦保留法律追訴權。

2025-06-02 15:49
保瑞併購效益爆發　美系外資看好「加碼」目標價1060元

保瑞併購效益爆發　美系外資看好「加碼」目標價1060元

根據美系外資釋出最新報告，看好保瑞藥業（6472）透過積極併購與業務整合，穩固台灣生技股「每股獲利王」的地位。外資指出，保瑞過去四年稅後淨利增幅超過四倍，並預估2025至2027年間EPS年複合成長率（CAGR）可達30%。外資也看好其CDMO業務的強勁動能與藥品銷售結構持續優化，因此首次給予「加碼」評等，並設定一年目標價為1060元。

2025-06-02 13:43
150萬人注意！4家「久未往來」帳戶管制　網銀額度直接歸零

150萬人注意！4家「久未往來」帳戶管制　網銀額度直接歸零

銀行防詐行動一波波，至今（2）日為止已有4家銀行宣布祭出「久未往來帳戶」管制措施，共影響近150萬存戶運用數位金融平台的權益，其中以台中銀不公開「久未往來時間」且「餘額不設限」，可以任憑銀行認定久未往來帳戶逕行將網銀等數位金融管道可動支額度歸零最嚴，引發市場熱議。

2025-06-02 13:23
00878換股開獎前夕　微星遭砍9220張跌逾7%

00878換股開獎前夕　微星遭砍9220張跌逾7%

電腦周邊族群微星（2377）才因輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳掀起AI熱潮走揚，近期股價卻翻黑走弱，微星今（2）日公告，擁有「國民ETF」美稱的國泰永續高息（00878）在前2個交易日重砍9220張，由於00878即將公告換股結果，微星的公告也引發市場熱議「踢出成分股機率升高」今日微星盤中股價跌逾7%。

2025-06-02 11:35
00922換股2進2出今生效　砍仁寶、欣興原因曝光

00922換股2進2出今生效　砍仁寶、欣興原因曝光

國泰台灣領袖50（00922）追蹤之指數「MSCI台灣領袖50精選指數」成分股調整於今（2）日開盤前生效，共計新增台光電（2383）、亞德克-KY（1590）共2檔；並同時刪除仁寶（2324）、欣興（3037）共2檔，國泰投信表示，成分股更動主因市值排序變化而進行新增及刪除。

2025-06-02 11:12
輝達海外版RTX 5090現身中國　外媒曝可能透過灰色地帶走私

輝達海外版RTX 5090現身中國　外媒曝可能透過灰色地帶走私

根據外媒報導，海外網友Olrak20_在 X上發布了輝達RTX 5090 GPU的鼓風扇版本。這些照片似乎來自中國一家工廠，顯示多個GPU已裝箱並準備裝運。GPU的序號標籤上寫著RTX5090 32G D7 Turbo，這也顯示其GPU不是官方針對中國市場的 RTX 5090D，讓外界認為，中國還是有辦法從灰色地帶取得一般版RTX顯示卡。

2025-06-02 10:38
勞動基金4月慘虧　新制勞退虧逾1305億平均每人賠逾萬元

勞動基金4月慘虧　新制勞退虧逾1305億平均每人賠逾萬元

美國總統川普對等關稅重拳毆傷台股，連帶影響勞動基金4月績效表現。勞動基金運用局今（2）日公布4月勞動基金成績單，單月虧損1349億元；今年截至4月底，收益數虧損1990億元，收益率為負2.9％，整體勞動基金規模為7兆1034億元。其中，新制勞退基金虧損1305.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工虧損10103元。

2025-06-02 11:54

讀者迴響

熱門新聞

150萬人注意！4家「久未往來」帳戶管制　網銀額度直接歸零

00952首配開獎！6／17除息　2檔ETF確定不予配息

快訊／122萬股民喜迎！00919再配0.72元平新高　6／17除息

華南金紀念品「LINE熊大造型不鏽鋼杯」今開領　40兌換處一次看

即／威力彩8.4億獎號開出　億萬富翁看這次

《富爸爸》作者示警「股債房」崩盤　籲買1資產

靠ETF「年領200萬股利」　免繳稅還退2萬

快訊／00929再配0.07元　6／18除息

台幣狂升壓力大！台積電跌9元至958　台股挫逾220點

勞動基金4月慘虧　新制勞退虧逾1305億平均每人賠逾萬元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366