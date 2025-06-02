▲2024年上市公司平均薪資排行出爐。圖為台積電。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

證交所公布2024年本國上市公司員工薪資資訊，由不動產代銷業者愛山林（2540）以478.2萬元蟬聯冠軍，雖年減13.5%，但仍勝過眾多科技巨頭，包括瑞昱、聯發科等。特別的是，台積電（2330）雖未進前十，但以332.9萬元名列第14名，較前一年的第24名大幅躍進，年增21.6%。

根據統計，平均薪資超過400萬元的共有七家，前十名依序為愛山林、瑞昱（475.1萬元）、聯發科（463.3萬元）、日月光投控（448.7萬元）、南僑（412.4萬元）、祥碩（409.8萬元）、勤益控（400.9萬元）、精成科（379.7萬元）、創意（363.1萬元）與達發（359.3萬元）。其中電子與半導體業者佔多數，IC設計公司在榜單中表現尤為亮眼。

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▲平均薪資前十名（單位：萬元/年）。（圖／AI製表）

整體來看，2024年全體上市公司員工人數約124.8萬人，年增1.6萬人，平均薪資約136.6萬元，年增13.5萬元、增幅達11%。而前20名企業中，有13家屬於電子產業，傳產公司則佔7家，顯示科技產業仍為帶動整體薪資水準的主力。

不過，榜單尾端則多為傳統製造與餐飲觀光產業。三商餐飲（7705）以29.7萬元墊底，成為唯一一間平均薪資未達30萬元的上市公司。其次為興泰（1235）的33.8萬元、三商家購（2945）的39.3萬元等，共有20家公司平均薪資低於50萬元，顯示產業類別對薪資水準仍有顯著落差。

▲平均薪資倒數十名（單位：萬元/年）。（圖／AI製表）

值得注意的是，一些員工人數極少的企業雖然平均薪資高，但總薪資支出相對有限，例如勤益控僅有9名員工、南僑則僅49人，與動輒上萬人的科技大廠相比，在整體勞動市場的影響力仍有限。證交所也指出，將於6月底進一步揭露非主管全職員工的薪資與福利數據，並要求企業說明薪資合理性與改善方案。

證交所強調，企業在營運成長同時，更應兼顧員工薪酬與社會責任，透過提升待遇與福利促進勞資雙贏，尤其基層員工的薪資結構，更是永續經營不可忽視的一環。