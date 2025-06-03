快訊／台積電股東會起跑！漲19元至965　台股大漲逾230點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（3日）以21126.7點開出，指數大漲123.99點，漲幅0.59％。台積電（2330）今日召開股東會，早盤開高走高，上漲19元至965元，帶動指數勁揚逾230點站上21200點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲14元來到960元，漲幅1.48％，隨後漲勢擴大，上漲19元至965元；鴻海（2317）上漲1元至153.5元；聯發科（2454）上漲10元至1270元；廣達（2382）上漲2.5元來到273.5元；長榮（2603）維持平盤至247元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲35.41點或0.08％，收在42305.48點；標準普爾500指數上漲24.25點或0.41％，收5935.94點；那斯達克指數上漲128.84點或0.67％，收在19242.61點；費城半導體指數上漲74.72點或1.57％，收4832.78點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42305.48
|▲35.41
|▲0.08%
|S&P500
|5935.94
|▲24.25
|▲0.41%
|NASDAQ
|19242.61
|▲128.84
|▲0.67%
|費城半導體指數
|4832.78
|▲74.72
|▲1.57%
資料來源：證交所
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