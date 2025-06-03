快訊／台積電股東會起跑！漲19元至965　台股大漲逾230點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（3日）以21126.7點開出，指數大漲123.99點，漲幅0.59％。台積電（2330）今日召開股東會，早盤開高走高，上漲19元至965元，帶動指數勁揚逾230點站上21200點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲14元來到960元，漲幅1.48％，隨後漲勢擴大，上漲19元至965元；鴻海（2317）上漲1元至153.5元；聯發科（2454）上漲10元至1270元；廣達（2382）上漲2.5元來到273.5元；長榮（2603）維持平盤至247元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲35.41點或0.08％，收在42305.48點；標準普爾500指數上漲24.25點或0.41％，收5935.94點；那斯達克指數上漲128.84點或0.67％，收在19242.61點；費城半導體指數上漲74.72點或1.57％，收4832.78點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42305.48 ▲35.41 ▲0.08% S&P500 5935.94 ▲24.25 ▲0.41% NASDAQ 19242.61 ▲128.84 ▲0.67% 費城半導體指數 4832.78 ▲74.72 ▲1.57%

資料來源：證交所